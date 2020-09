Alle nieuwe Xbox Game Pass- en Game with Gold-titels in oktober: DOOM Eternal, Forza 7 en meer

De maand oktober staat op het punt van beginnen en Microsoft heeft bekendgemaakt welke games er aan de Xbox Game Pass-bibliotheek worden toegevoegd. Microsoft maakt daarnaast duidelijk op welke systemen de games speelbaar zijn, inclusief Xbox Cloud Gaming op Android-apparaten. Daarnaast werd aangekondigd dat EA Play op 10 november, de releasedatum van Xbox Series S | X, kosteloos aan het Game Pass Ultimate-abonnement wordt toegevoegd.

Nieuwe Game Pass-titels in oktober

In oktober kunnen kunnen Windows 10- en Xbox-gebruikers onder andere uitkijken naar DOOM Eternal en Forza Motorsport 7. Je kunt hieronder alle titels bekijken die binnenkort beschikbaar zijn via Games with Gold, Xbox Game Pass en Xbox Cloud Gaming:

DOOM Eternal (Cloud & Xbox) – 1 oktober

Een van de beste shooters van 2020 komt naar Xbox Game Pass. De legers van de hel zijn de aarde binnengevallen en nu moet jij de Slayer worden in een epische singleplayer-campagne om demonen in alle dimensies te verslaan en de uiteindelijke vernietiging van de mensheid te stoppen. Ervaar de ultieme combinatie van snelheid en kracht in Doom Eternal – de volgende sprong in first-person-gevechten. Het enige waar ze bang voor zijn, ben jij.

Drake Hollow (PC) – 1 oktober

Drake Hollow is coöperatieve actie/bouwgame dat zich afspeelt in The Hollow – een verwoeste spiegel van onze wereld – waarin spelers dorpen bouwen en verdedigen van de Drakes, het liefdevolle lokale groentevolk. Of je nu alleen bent of met vrienden, spelers volgen de begeleiding van een mysterieuze kraai om een dynamisch gegenereerde wereld van eilanden te verkennen die vastzitten in giftige ether en de Drakes te helpen hun kamp te herstellen.

Brütal Legend (Xbox) – 8 oktober

Double Fine Productions cultklassieker Brütal Legend komt naar Xbox Game Pass. Volg het onwaarschijnlijke avontuur van Eddie Riggs, een bescheiden roadie (ingesproken door Jack Black), die wordt meegetrokken in een alternatieve wereld van knoestige demonen, vuurspuwende beesten en heavy metal-muziek. Brütal Legend combineert hack- en slash-chaos met enorme strategische gevechten terwijl Eddie en een groep stoere helden vechten om de wereld te bevrijden van een demonische opperheer. Met een levendige stemmencast en gastoptredens van enkele van ’s werelds grootste rockmuzikanten, is Brütal Legend een viering van alles wat met heavy en metal te maken heeft.

Forza Motorsport 7 (Cloud, Xbox en pc) – 8 oktober

Ervaar de spanning van motorsport op de limiet met de meest uitgebreide, mooie en authentieke racegame ooit gemaakt. Forza Motorsport 7 is waar racers, drifters, dragracers, tuners en makers samenkomen in een gemeenschap die zich toelegt op alles wat met auto’s te maken heeft. Bestuur de auto’s van je dromen, met meer dan 700 fantastische voertuigen om uit te kiezen, waaronder de grootste collectie Ferrari’s, Porsches en Lamborghini’s ooit. Daag jezelf uit op 30 beroemde bestemmingen en 200 linten, waar de raceomstandigheden veranderen elke keer dat je terugkeert naar de baan. Ervaar het allemaal in 4K/HDR met 60 frames per seconde.

Ikenfell (Xbox en pc) – 8 oktober

Een turn-based-tactische RPG over een groep lastige magische studenten. Gebruik op tijd gebaseerde gevechtsmechanica om je spreuken kracht bij te zetten en aanvallen te blokkeren, verken de verwrongen hallen van een enorme magische school, vecht tegen uitdagende monsters en bazen, vind tonnen verborgen schatten en ontdek duistere geheimen die nooit bedoeld waren om gevonden te worden.

Games with Gold oktober 2020

Slayaway Camp: Butcher’s Cut vanaf 1 tot en met 31 oktober op Xbox One

Xbox One Maid of Sker vanaf 16 oktober tot en met 15 november op Xbox One

Sphinx and the Cursed Mummy van 1 oktober tot en met 15 oktober op Xbox One & Xbox 360

Costume Quest van 16 tot en met 31 oktober op Xbox One & Xbox 360

Games die gaan verdwijnen

Er zijn ook een handvol games die in oktober de dienst verlaten, dus zorg ervoor dat je de lijst bekijkt en alles speelt waarin je geïnteresseerd bent voordat het weg is. Je kunt hieronder alle titels bekijken die binnenkort vertrekken via Xbox Game Pass en Xbox Cloud Gaming:

Vanaf 15 oktober