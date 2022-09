Koop nu een Xbox Series S en ontvang FIFA 23 helemaal gratis

Microsoft heeft deze week een leuke actie voor gamers die uitkijken naar de komst van FIFA 23. Bij aanschaf van een Xbox Series S ontvang je de FIFA 23 helemaal gratis. Xbox Series S is volledig digitaal en dat betekent dat de game als een downloadcode wordt meegeleverd. Vanaf vrijdag 30 september is de titel speelbaar. Deze deal is beschikbaar bij MediaMarkt.

FIFA 23

FIFA 23 introduceert verschillende vernieuwingen, waaronder crossplay-ondersteuning en meer animaties. Volgens EA zorgt de HyperMotion 2-technologie voor meer realisme wanneer je het veld betreedt. Er zijn maar liefst 6.000 unieke animaties om realistische spelersbewegingen tijdens een wedstrijd na te bootsen. Dit jaar is er ook volwaardige ondersteuning voor crossplay. Dit zal echter alleen gelden voor consoles van dezelfde generatie, wat betekent dat PlayStation 4-gebruikers alleen kunnen spelen tegen die op de Xbox One, terwijl die op de PlayStation 5 kunnen spelen tegen tegenstanders met een Xbox Series S of X.

Xbox Series S is het goedkoopste model in de huidige line-up, echter speelt het alle huidige en toekomstige games. Microsoft richt zich met de console op gaming in 1080p en een maximale framerate van 120 fps. Beide systemen worden aangedreven door een custom AMD Zen 2-soc met acht cores, maar de kloksnelheid van Series S is 0,2 GHz lager geklokt. Het belangrijkste verschil is de gpu: 12 TFLOPS voor Series X en 4 TFLOPS voor Series S. Dat is ook de reden waarom het high-end model games in 4K kan afspelen.

De consoles zijn beide uitgerust met een SSD voor snellere laadtijden en bieden ondersteuning voor Quick Resume. Deze functie stelt gamers in staat om tot maximaal zes games tijdelijk te pauzeren, zodat ze direct verder kunnen gaan waar ze waren gebleven of tussen de games kunnen schakelen. Series S heeft een SSD van 512 GB en dat is relatief weinig voor moderne games, hoewel het opslaggeheugen kan worden uitgebreid met de Seagate Storage Expansion Card voor Xbox Series X | S.