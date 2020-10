3D-audiofuncties van PlayStation 5 werken bij de lancering alleen met headsets

Sony heeft bekendgemaakt dat de nieuwe 3D-audiofuncties van de PlayStation 5 ten tijde van de release alleen werken in combinatie met headsets. In een artikel op het officiële PlayStation Blog spreekt Isabelle Tomatis daarnaast over de verbeteringen die de Tempest 3D AudioTech-engine naar de PS5 brengt.

Tempest 3D AudioTech

De draadloze Pulse 3D-headset is door Sony ontworpen om optimaal te profiteren van de 3D-audiomogelijkheden van de console. Het Japanse bedrijf heeft de headset voorzien van twee ruisonderdrukkende microfoons en toegankelijke bedieningselementen die moeten zorgen voor een naadloze ervaring voor PlayStation 5- en PS4-gebruikers. Overigens is dat niet de enige manier om de Tempest 3D-engine te ervaren, want je kan je eigen headset gebruiken via een usb-kabel of de 3,5mm-koptelefoonaansluiting van de DualSense-controller.

Het gebruik van een headset is volgens Sony de ‘gouden standaard’. Er wordt ook gewerkt aan virtual surround audio via ingebouwde speakers, maar deze functie zal niet beschikbaar zijn op de releasedatum. Het is desondanks een functie waar het bedrijf nog steeds enorm enthousiast over is en de engineers werken er hard aan om het in de toekomst naar de PS5 te brengen.

De nieuwe Tempest-audio-engine van PS5 ondersteunt honderden geluidsbronnen van hogere kwaliteit, terwijl de PlayStation VR toegang heeft tot ongeveer 50 geluidsbronnen. Tijdens de PS5-hardwarepresentatie in maart legde PS5-systeemarchitect Mark Cerny uit hoe de nieuwe 3D-audio van PS5 werkt. Tempest Engine werkt via een tabel die de Head-related Transfer Function (HRTF) wordt genoemd. De HRTF van ieder persoon is uniek voor hen en bepaalt hoe ze geluid horen.

Sony heeft HRTF’s gemodelleerd voor ongeveer honderd mensen en heeft vijf presets ontwikkeld voor de lancering van PS5, zodat spelers de beste selectie voor hun oren kunnen kiezen. In games van vandaag is regen een eenvoudig, enkel geluid, legde Cerny uit. Maar met de technologie van PS5 kunnen games het geluid en de locatie van individuele regendruppels in een regenbui simuleren.

PS5-games met 3D-audiofuncties zijn onder meer Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Marvel’s Spider-Man Remastered, Astro’s Playroom, Gran Turismo 7, Returnal, Destruction AllStars, Demon’s Souls, Ratchet & Clank: Rift Apart, Sackboy: A Big Adventure, Horizon Forbidden West en Resident Evil Village.

PlayStation 5 vanaf €499,99

PlayStation 5 Digital Edition vanaf €399,99

Het kan zijn dat er nog annuleringen volgen, blijf daarom de links in de gaten houden.