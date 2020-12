343 Industries: Halo Infinite verschijnt in 2021 ook voor Xbox One

343 Industries heeft nogmaals bevestigd dat Halo Infinite nog steeds gepland staat voor de Xbox One, Xbox Series X | S en Windows 10. Halo Infinite had oorspronkelijk in 2021 moeten verschijnen, maar werd na de kritiek op de vertoning van de eerste gameplaybeelden uitgesteld.

De bevestiging van de studio is het antwoord op een nieuw gerucht dat op basis van een LinkedIn-profiel suggereerde dat de Xbox One-versie geschrapt zou zijn, omdat alleen de Series X | S- en Windows 10-versie werd benoemd. Community manager Joh Junyszek ontkende het geruchten echter snel. Op Twitter schreef hij: “Nee. Laat me alstublieft genieten van de feestdagen.”

Nope. Please let me enjoy the holidays 🤪 — John Junyszek (@Unyshek) December 22, 2020

Vorige week gaf de ontwikkelaar een update over de ontwikkeling van Halo Infinite. De extra tijd is gebruikt om de graphics op te poetsen en de release zal in het najaar van 2021 plaatsvinden.

Een woordvoerder van 343 Industries ontkende eerder dit jaar ook al dat het overwoog om de Xbox One-versie van de game te laten vallen. In augustus beweerde een insider dat 343 achter de schermen moeite had om Halo Infinite goed draaiend te krijgen op Xbox One, wat ertoe zou hebben geleid dat het na de recente vertraging had overwogen om van de shooter een titel te maken die alleen voor de Xbox Series X | S verschijnt.