25 jaar oude full-motion videogame The Sacred Pools teruggevonden

De full-motion videogame ‘The Sacred Pools’ is na 25 jaar teruggevonden en online gedeeld. SEGA had de game in 1997 willen uitbrengen, maar na de E3 van 1996 werd het project geschrapt vanwege de kritieken van de media.

The Sacred Pools

Gaming Alexandria heeft downloadbare prototypes van de Saturn-, PlayStation- en pc-versie beschikbaar gemaakt. Het is opmerkelijk dat er ook een versie voor de PlayStation is ontwikkeld, aangezien deze console in die tijd een concurrent was voor de SEGA Saturn. De site ontving de game van producer David Gray en kon de content eenvoudig rippen en deelt nu de images van het prototype online. Mocht je de game willen uitproberen dan kun je een emulator gebruiken.

“In alle eerlijkheid, hoewel het spel vaak verwarrend is, zijn er hier een aantal dingen te waarderen,” zegt Gaming Alexandria over het prototype. “Het is niet slechter dan alle andere FMV-games die SEGA uitbracht, zoals Night Trap, Wirehead of Surgical Strike.”

SegaSoft, een studio die in 1995 werd opgericht, is verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van The Sacred Pools. De studio zou games gaan produceren voor alle platforms, maar uiteindelijk verschenen er alleen titels voor de Saturn en pc. De game zou een budget van $3 miljoen hebben gehad en dat was in die tijd enorm. The Sacred Pools maakte gebruik van de zogeheten VNRS-technologie (Virtual Navigation in Real Space), die clips naadloos aan elkaar koppelt, zodat het lijkt alsof de speler zich door wereld voortbeweegt zonder te pauzeren om de volgende clip te laden.