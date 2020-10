15% korting bij Amazon: Nintendo Switch voor €281, Ring Fit voor €61 en meer

Het kerstseizoen komt eraan en met deze mooie promotie bij Amazon zijn er heel veel leuke deals op het gebied van speelgoed en consoles. Door een verlanglijstje voor een kind aan te maken krijg je namelijk 15% korting op de toch al lage prijzen. Deze actie is wat omslachtiger dan gebruikelijk, maar wanneer je de onderstaande stappen volgt, dan zal het geen enkel probleem moeten vormen.

Wees er snel bij, want deze promoties staan doorgaans niet lang online. Amazon levert alle producten gratis in Nederland en België. Afrekenen is mogelijk met iDEAL, creditcard of per bankoverschrijving. Om je een idee te geven hebben we enkele voorbeelden voor je op een rij gezet:

Nintendo Switch (vernieuwde versie) voor €281,21

Nintendo Ring Fit Adventure voor 61,17

Nintendo Switch Lite voor €182,33

Nintendo Switch Pro Controller voor €49,87

Super Mario Odyssey voor €42,79

Xbox Live Giftcard t.w.v. van €50 voor €35 (hiermee kun je in de Microsoft Store ook hardware kopen zoals Series | X)

Bijna alle LEGO-sets met 15% korting

En nog heel veel meer…

15% korting bij Amazon

Volg de onderstaande stappen nauwkeurig en je kan daarna de Nintendo Switch, Xbox of ander speelgoed voor prachtige prijzen bestellen:

Ga naar Amazon.de – Kids. Klik op de knop ‘Maak een verlanglijst voor het kind aan’. Geef een voornaam op en selecteer een geboortedatum.

Voer een lijstnaam in. Klik op de knop ‘Maak een verlanglijst voor het kind aan’. Na het creëren van de lijst wordt je doorverwezen naar de Kids Wish List-site. Zoek naar de producten die je wilt bestellen en selecteer ze via het hartje. Producten voor 18 jaar en ouder vallen niet onder de promotie.

Klik daarna op de knop ‘afsluiten’ en verlaat het programma door je wachtwoord in te voeren. Ga naar je lijst via deze link en klik bij de set die je wilt kopen op de knop ‘Toevoegen aan winkelwagen’. De kortingscode is slechts eenmalig te gebruiken, maar wordt toegepast op je gehele bestelling; je krijgt dus korting op meerdere producten.

Wacht 24 tot 36 uur (in sommige gevallen kan het eerder). Keer na deze periode weer terug naar Amazon.de en begin met het afrekenen van je winkelwagen. Op de pagina ‘Betaalmethode selecteren’ voer je onder het kopje ‘Cadeaubonnen en promotiecodes’ de code KWL15 in.

De korting wordt toegepast op je bestelling en het enige wat je nu nog hoeft te doen is afrekenen.



Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.