Alles wat je moet weten over de HP Chromebook x360 (14c-cc0000nd)

Heb je genoeg van saaie Chromebooks en heb je interesse in een 2-in-1-model? De HP Chromebook x360 (14c-cc0000nd) is in dat geval mogelijk een interessante optie. In deze review kijken we naar de belangrijkste eigenschappen van de laptop.

HP Chromebook x360

De HP Chromebook x360 (14c-cc0000nd) is ondanks zijn relatief lage prijs (€523,77) een uitermate goed gebouwd product en dat is vooral te danken aan behuizing van aluminium. Dat heeft een goede reden, want deze Chromebook is een 2-1-model dat je in verschillende standen kan plaatsen zonder bang te hoeven zijn om het breken. De randen van de HP laptop zijn afgerond, zodat het comfortabel in de handen ligt. Als je de Chromebook opent, vind je het 14-inch IPS-scherm met een resolutie van 1920 x 1080 pixels en een maximale helderheid van 250 nits. Het IPS-scherm levert goede kijkhoeken en mooie kleuren, echter zorgt de lage helderheid ervoor dat de x360 niet geschikt is voor buitengebruik, vooral in direct zonlicht is dat een probleem.

De bezels aan de zijkanten zijn vrij smal, maar aanzienlijk groter aan de boven- en onderkant. In de bovenste bezel bevindt zich een 720p-webcam met een gezichtsveld van 88 graden, zodat er meer van de omgeving kan worden vastgelegd. Er is ook een killswitch om de webcam fysiek uit te schakelen en je kan veilig inloggen met de geïntegreerde vingerafdruklezer. Het scherm van de Chromebook x360 ondersteunt ook multitouch gestures. Navigeren over het scherm, schakelen tussen tabbladen en knijpen om in te zoomen werkt uitstekend. Het toetsenbord is goed te noemen met voldoende travel en feedback om lange stukken te typen. Onder het toetsenbord vinden we het geïntegreerde touchpad dat helaas minder van kwaliteit is en soms nogal traag reageert.

Onder de motorkap is er gekozen voor de Intel Core i5-1135G7 in combinatie met 8GB werkgeheugen en een 256GB SSD. In de praktijk kan de laptop alle basistaken zoals tekstverwerking, surfen op het web in Chrome en video’s bekijk zonder problemen aan. De HP laptop vertraagt niet en blijft koel. Je kan de laptop bij normaal gebruik zo’n 10 uur gebruiken en binnen 45 minuten is de accu weer met 50% opgeladen. Op het gebied van connectiviteit is er ook niks te klagen, want je kan gebruikmaken van Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.0. Daarnaast heeft het model twee usb-c-poorten (10Gb/s/DisplayPort 1.4), een usb-a-poort en een koptelefoonaansluiting. Een HDMI-aansluiting ontbreekt helaas. HP heeft dit alles in een behuizing weten te verwerken die 32,15 cm breed, 20,6 diep en 1,79 cm dik is met een gewicht van 1,52 kg.

De HP Chromebook X360 is een krachtige Chromebook met een aantrekkelijk ontwerp, in tegenstelling tot veel andere laptops in deze categorie. Daarnaast heeft de HP laptop een krachtige processor, lange accuduur, snel opslaggeheugen, een 1080p-scherm, veel opties qua connectiviteit en een comfortabel toetsenbord. Als je een student bent die zoekt naar een betaalbare laptop nodig dan is de HP Chromebook X360 het overwegen waard. Bij aanschaf van de Chromebook krijg je één jaar gratis toegang tot 100 GB cloudopslag via Google One.