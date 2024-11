KPN Black Friday 2024: gratis 43-inch Philips 4K TV of 12 maanden voor €35

Black Friday 2024 is deze week van start gegaan bij KPN. Deze deals zijn beschikbaar van maandag 11 november tot en met Cyber Monday op 2 november. Je kan bij het afsluiten van een 1-jarig internetabonnement (Internet, Internet & TV of Alles-in-één) kiezen tussen een 43-inch Philips Ambilight TV of zes maanden korting. Bij een abonnement van 24 maanden betaal je een jaar €35.

Black Friday 2024 bij KPN

Je kan kiezen uit een Philips 4K Ambilight TV 43 inch (43PUS8079/12), 6 maanden voor €35 bij een 1-jarig abonnement of een jaar lang €35 bij het afsluiten van een 2-jarig abonnement. Er is een gratis overstapservice waarmee je zelf niets hoeft te regelen. Let op: op = op! Het aantal beschikbare televisies is beperkt. Zodra deze niet meer op voorraad zijn, vervalt het actieaanbod. De televisie is online te koop vanaf €369.