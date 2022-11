Ziggo Black Friday 2022: 50 procent korting op een jaarabonnement

Het is Black Friday bij Ziggo en dat betekent een hele mooie korting voor nieuwe klanten. Bij het afsluiten van een jaarabonnement ontvang je iedere maand maar liefst 50% korting. Deze promotie is ook beschikbaar via Ziggo Zakelijk. Na 12 maanden wordt je automatisch overgezet naar het reguliere maandbedrag en kun je maandelijks overstappen. Bij KPN is een soortgelijke actie beschikbaar, waar je uitkomt op een maandbedrag van €35 ongeacht de snelheid van de bundel.

Ziggo Black Friday

De Ziggo Black Friday-actie loopt tot en met 28 november. Mocht je nog een abonnement hebben lopen bij een andere provider, dan kun je deze aanbieding al aanvragen, mits het contract binnen zes maanden afloopt. Je kan daarvoor de Overstapservice gebruiken bij een contract dat nog minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden in de toekomst ligt. Als je pas over zes maanden wil overstappen dan moet je het contract zelf opzeggen. De startdatum van het contract pas je eenvoudig aan via mijn Ziggo.