Hoe zorg jij dat inbrekers geen kans maken bij jouw woning?

Jaarlijks worden heel veel mensen het slachtoffer van woningdieven. Zelfs wanneer er niets meegenomen wordt, kan een inbraak een grote impact hebben op je leven. Je kunt je niet meer veilig voelen in je woning en je begint mensen te wantrouwen. Soms kan het gebeuren dat je slecht slaapt en dat je ’s nachts niet meer naar de wc durft in de angst dat je iemand tegenkomt. Je kunt je woning echter eenvoudig beveiligen en zelfs aan de hand van een verzekering. Dat kan je niet alleen veel problemen besparen, het kan je ook veel rust geven. Wij laten je daarom graag zien hoe je eenvoudig zorgt dat dieven er niet over zullen piekeren om jouw woning binnen te dringen.

Neem een goed alarm voor je woning

De beste manier om je woning onaantrekkelijk te maken voor dieven, is door een alarminstallatie te nemen. Een goede installatie slaat meteen aan wanneer mensen je woning proberen binnen te dringen. Je kunt kiezen voor bewegingsdetectoren die geluid zullen maken wanneer er onraad is. Als je het lastig vindt om te kiezen welk systeem je moet hebben, kijk dan eens of een alarmsysteem via Univé ook iets voor je is. Deze verzekeraar heeft een hoogwaardig beveiligingspakket voor je samengesteld waarmee je je woning tot een onneembaar fort kunt maken. Met een paar eenvoudige middelen kun je je een hoop problemen besparen.

De alarminstallatie van Univé

De alarminstallatie van Univé bestaat uit een huiscentrale met sirene, een bedieningspaneel met een afstandsbediening en een app, twee bewegingsmelders, een deur-/raamcontact en een binnencamera. Deze laatste is optioneel maar is zeker aan te raden omdat je dan overal kunt zien wat er in je woning gebeurt wanneer het alarm afgaat. Je kunt de beelden namelijk gewoon op je telefoon bekijken. Zie jij dat er gespuis in je woning rondloopt? Dan kun je gelijk de politie bellen die dit schorriemorrie in de kraag zal vatten. Zo weet jij zeker dat er niets gestolen zal worden en dat veel problemen je bespaard zullen blijven.

Wat te doen met huisdieren?

Soms denken mensen dat wanneer zij huisdieren hebben, zij beter geen bewegingsmelders in hun woning kunnen aanbrengen. Het alarm zou dan namelijk gelijk aanslaan wanneer je kat of hond even naar zijn voederbakje loopt. Gelukkig zijn de alarmsystemen die je bij Univé kunt krijgen, hierop ingesteld. De sensoren weten dat er een kat langsloopt en zullen dan geen alarm slaan. Zo worden je huisdieren niet gestoord in hun dagelijkse gang van zaken en pas wanneer er een mens de woning wil binnendringen, zal het alarm aanslaan. Bekijk de mogelijkheid om deze verzekering te nemen even op de site van Univé. Je vindt deze onder de categorie ‘veilig wonen’. Bekijk de overige verzekeringen ook even want ook die zijn heel interessant.