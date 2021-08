‘Samsung gaat oled-schermen produceren voor toekomstige MacBook Pro-modellen’

Samsung levert al jarenlang panelen voor de producten van Apple en volgens het Zuid-Koreaanse The Elec is het bedrijf ook geselecteerd om oled-schermen voor toekomstige MacBook Pro-modellen te leveren. Het claimt dat Samsung Display is begonnen met de vroege ontwikkeling van een nieuw productieproces voor oled-schermen. Deze nieuwe productiecapaciteit zal door Apple worden gebruikt voor oled MacBooks.

DigiTimes berichtte eerder dit jaar dat Apple van plan is om in 2022 een 16- of 17-inch MacBook Pro met een oled-scherm uit te brengen. Apple werkt verluidt ook aan een 10,9-inch en 12,9-inch iPad Pro met oled-displays voor datzelfde jaar.

Apple bracht eerder dit jaar een nieuwe iPad Pro op de markt met een miniled-scherm en de verwachting is dat deze technologie nog dit jaar wordt gebruikt voor een 14- en 16-inch MacBook Pro. DigiTimes schrijft dat de iPad- en MacBook-modellen met oled- en miniled-schermen naast elkaar zou laten bestaan.

Op dit moment zijn de oled-schermen terug te vinden in de nieuwste iPhones, Apple Watch-modellen en de Touch Bar van de MacBook Pro. Het is overigens de vraag of de Touch Bar nog lang blijft bestaan, want volgens meerdere geruchten wordt deze functie op de volgende generatie MacBooks geschrapt.