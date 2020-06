‘Nieuwe iMac’s met dunnere bezels worden op WWDC 2020 gepresenteerd’

Het ontwerp van de iMac is al jarenlang ongewijzigd gebleven, maar dit jaar wordt er een grote verandering verwacht. Volgens verschillende bronnen zal het nieuwe ontwerp op de WWDC van dit jaar worden gepresenteerd. De iMac zou aanzienlijk dunnere bezels krijgen in vergelijking met de huidige generatie. In iOS 14 is inmiddels ook een schematische tekening ontdekt van de nieuwe iMac.

iMac 2020

De schematische tekening van de nieuwe iMac 2020 werd gedeeld iFinder, die ook zo vriendelijk is geweest om een gedetailleerde render te maken van hoe hij denkt dat de nieuwe machine eruit zal zien. Een andere insider, Sonny Dickson, claimt dat de bezels van de nieuwe iMac vergelijkbaar zijn met het Pro Display en de ontwerptaal van de iPad Pro.

Bovendien zal de machine kunnen worden geconfigureerd AMD Navi-gpu’s met de nieuwste RDNA 2-architectuur en een Apple T2 Security-chip. Beide lijken plausibele upgrades voor een gloednieuwe Apple-desktop. Apple zal volgens Dickson ook stoppen met het aanbieden van een iMac met een Fusion Drive, waardoor alle iMac-modellen standaard met een ssd komen.

De nieuwe iMac zal naar verwachting debuteren op WWDC 2020. Het evenement zal dit jaar vanwege het coronavirus alleen digitaal worden gehouden.

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.