Nieuwe Apple TV en HomePod Mini in 2025

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg-journalist Mark Gurman kunnen we tegen het einde van 2025 nieuwe versies van de HomePod mini en Apple TV verwachten. Deze aankondiging komt te midden van geruchten over een breder scala aan vernieuwde Apple-producten, waaronder een nieuwe MacBook Air en een geüpgradede iPhone SE.

Nieuwe Apple TV en HomePod Mini

De huidige HomePod mini, die in november 2020 werd gelanceerd, draait op de S5-chip van de Apple Watch Series 5. De nieuwe versie krijgt naar verluidt een krachtigere S-serie chip, wat moet zorgen voor snellere prestaties en verbeterde geluidskwaliteit. Daarnaast worden nieuwe kleurvarianten verwacht.

De Apple TV krijgt eveneens een upgrade, inclusief een nieuwere A-serie chip die betere prestaties moet leveren dan de huidige A15 Bionic-chip. Gurman suggereert dat de prijs mogelijk wordt verlaagd naar $99 in de VS. Een opvallend gerucht suggereert dat het apparaat wordt uitgerust met een ingebouwde camera, waarmee gebruikers rechtstreeks FaceTime-videogesprekken op hun tv kunnen voeren. Toch achten wij de kans klein dat dit werkelijkheid wordt, aangezien de Apple TV vaak in kastjes wordt opgeborgen en zich doorgaans op een lager punt bevindt.

Beide apparaten worden voorzien van een nieuwe, door Apple ontwikkelde chip die Wi-Fi 6E en Bluetooth combineert. Wi-Fi 6E biedt toegang tot de 6 GHz-band, wat resulteert in snellere verbindingen en lagere latency, mits een compatibele router wordt gebruikt.

De introductie van de nieuwe HomePod mini en Apple TV past in een bredere strategie van Apple om zijn smart home-ecosysteem te versterken. Gurman meldt dat Apple werkt aan een volledig nieuw home hub-apparaat, dat later dit jaar wordt verwacht. Voor 2026 staan een Face ID-deurbel/slot en een beveiligingscamera op de planning.