‘Nieuwe 14-inch MacBook Pro verschijnt in mei’

Apple is volgens YouTuber en leaker Jon Prosser van plan zijn om in mei een nieuwe MacBook Pro (codenaam J223) uit te brengen. Het zou gaan om een vernieuwde versie van het 13-inch model, waarbij de MacBook mogelijk wordt voorzien van een groter scherm.

De doorgaans goed geïnformeerde analist Ming-Chi Kuo heeft eerder in een rapport aangegeven dat Apple in het tweede kwartaal van 2020 nieuwe MacBook Pro- en Air-modellen gaat introduceren. Deze modellen zouden volgens Kuo beschikken over een vernieuwd toetsenbord met schaarschakelaars. Dat bleek te kloppen, want Apple lanceerde onlangs zijn nieuwe MacBook Air met het nieuwe toetsenbord. Het enige model dat nog geen update heeft gekregen is de 13-inch MacBook Pro.

If everything goes well… New 13” MacBook Pro (codename J223) coming next month. pic.twitter.com/2LGXy6w9Ya — Jon Prosser (@jon_prosser) April 4, 2020

Prosser speculeert dat Apple het nieuwe model gaat voorzien van een groter 14-inch scherm met dunnere bezels, zodat het formaat van de behuizing grotendeels ongewijzigd blijft. Kuo heeft in het verleden verwezen naar een 14-inch model, maar het is niet duidelijk wanneer dit model moet verschijnen. Het nieuwe 14-inch model zal waarschijnlijk de 13-inch ‌MacBook Pro‌ vervangen.

De huidige 13-inch MacBook Pro‌ maakt nog steeds gebruik van toetsenbord met vlinderschakelaars die kunnen zorgen voor plakkerige of niet-reagerende toetsen na langdurig gebruik, wat Apple ertoe bracht om in 2018 wereldwijd een gratis reparatieprogramma te starten. Apple loste het probleem op door terug te keren naar schaarschakelaars met het nieuwe Magic Keyboard op de 16-inch ‌MacBook Pro‌ en 13-inch ‌MacBook Air‌.

Onder de motorkap van de nieuwe MacBook Pro‌ verwachten we een verbeterde processor in de vorm van een van Intel’s 10e generatie Ice Lake-chips (10 nanometer).