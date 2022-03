‘Apple werkt aan MacBook/iPad-hybride met 20-inch vouwbaar scherm’

Apple werkt volgens twee verschillende bronnen aan een nieuw product dat functies van de iPad en MacBook combineert. Dit hybride product laat vermoedelijk nog enkele jaren op zich wachten, maar desondanks zijn al wel enkele details beschikbaar over de mogelijkheden.

DSCC-analist Ross Young schreef in zijn meest recente rapport dat Apple met leveranciers gesprekken heeft gevoerd over een opvouwbaar apparaat met een 20-inch scherm. Het apparaat zou op meerdere manieren gebruikt kunnen worden. Wanneer het is opgevouwen tot een laptop-achtige vorm, kan de onderste helft van de hybride worden gebruikt als toetsenbord. Uitgeklapt kan het apparaat worden ingezet als een grote tablet. Verder kan de hybride worden gebruikt met een extern toetsenbord om te werken als een draagbare monitor en alles-in-één computer.

“We horen dat er belangstelling is voor het grootste formaat tot nu toe, rond de 20-inch. Dit formaat zou een nieuwe categorie kunnen creëren voor Apple en zou resulteren in een echt dual-use product, een notebook met een volwaardig toetsenbord wanneer deze is ingeklapt en voor gebruik als monitor wanneer deze niet is ingeklapt en wordt gebruikt met een extern toetsenbord. Het zou ook UHD/4K-resolutie of zelfs hoger op dat formaat mogelijk kunnen maken. Het tijdschema is echter waarschijnlijk later dan 2025, het zou 2026 of 2027 kunnen zijn”, aldus Young.

De doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg-journalist Mark Gurman zegt dat hij hetzelfde heeft gehoord van mensen die bekend zijn met de plannen van Apple. “Er is mij verteld dat Apple inderdaad onderzoek heeft gedaan naar een opvouwbare MacBook/iPad-hybride met twee schermen. Het fysieke toetsenbord en trackpad zouden worden ingeruild voor een basis met volledig touchscreen (het Lenovo-model hierboven geeft een idee van hoe dat eruit zou kunnen zien).”

Volgens Gurman is het apparaat al een paar jaar in ontwikkeling, hoewel hij geen voorspellingen deed over een mogelijke release. Het is aannemelijk dat het apparaat wordt aangedreven door een Apple-soc. Overigens zal het niet de eerste fabrikant zijn die iets dergelijks probeert, want de functionaliteit van de Lenovo ThinkPad X1 Fold is vergelijkbaar.