Apple verwacht voorraadproblemen voor iPad en iMac in tweede helft 2021

Apple heeft tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers bekendgemaakt dat het in de tweede helft van het jaar voorraadproblemen verwacht voor de iMac en iPad. Cook gaf geen details over de situatie, maar verklaarde dat er leveringsproblemen zouden zijn met de iPad- en iMac-serie.

“Tot Luca’s punt over tekorten, die tekorten hebben vooral invloed op ‌iPad‌ en Mac,” aldus Cook. “We verwachten dat we aanbodafhankelijk zijn, niet vraagafhankelijk.” De vraag had betrekking op de chiptekorten die veel technologiebedrijven hebben getroffen. Een analist vroeg Cook wanneer de voorraadproblemen zouden kunnen worden opgelost en de Apple-ceo zei dat het moeilijk was om een ​​goed antwoord te geven, maar het bedrijf zou zijn best doen om aan de vraag van consumenten te voldoen.

“De meeste problemen zijn legacy nodes, niet alleen in onze branche, maar ook in andere branches. Om die vraag nauwkeurig te kunnen beantwoorden, zouden we de werkelijke vraag van elke speler op de markt moeten weten en hoe dat de komende maanden verandert, dus het is moeilijk om een ​​goed antwoord te geven. We hebben een goede grip op de vraag naar onze producten, maar wat de rest doet, weet ik niet. We zullen ons best doen, dat is wat ik je kan vertellen”, zei Apple-ceo Tim Cook.

Luca Maestri, de CFO van Apple, bevestigde dat Apple een impact heeft gezien van de chiptekorten en een opeenvolgende daling van ongeveer $3 tot $4 miljard omzet zal zien in het derde kwartaal van 2021 als gevolg van leveringsbeperkingen voor ‌iPad‌ en Mac. “De beperkingen komen van halfgeleidertekorten die veel industrieën treffen en het is een combinatie van de tekorten en de zeer hoge vraag die we zien voor zowel ‌iPad‌ als Mac”, verklaarde Maestri.

De nieuwe iMac- en iPad Pro-modellen zijn vanaf 30 april te bestellen en worden medio mei gelanceerd. Mocht je een van de twee producten overwegen, dan is het vermoedelijk verstandig om niet te lang te wachten.