Apple TV, iPhones en iPads kunnen met tvOS 14 en iOS 14 YouTube-video’s in 4k bekijken

Apple introduceerde deze week iOS 14 met een heleboel nieuwe functies, waaronder de mogelijkheid om widgets op het startscherm te plaatsen. Het bedrijf maakte daarnaast bekend dat het ondersteuning zal bieden voor de VP9-codec van Google. Dat is een belangrijke verandering, want het betekent dat iPhones en iPads eindelijk 4k YouTube-video’s kunnen selecteren. Tot nu toe waren gebruikers beperkt tot het bekijken van 1080p-video’s op YouTube.

Ondersteuning voor VP9-codec

Afgezien van de iPhone en iPad, waren Apple TV-gebruikers ook niet in staat om 4K YouTube-video’s te bekijken. Nu zegt Apple dat gebruikers YouTube-video’s kunnen bekijken ‘in hun volle glorie van 4K’. De VP9-codec maakt deel uit van de eerste iOS 14-bèta en als je deze op je apparaat hebt geïnstalleerd, kun je nu 4k-video’s bekijken.

Omdat Google de H.264-codec niet gebruikt, is het onmogelijk om 4K-video’s te bekijken op iPhone, iPad, Mac en Apple TV. Je had alleen de mogelijkheid om de video’s in lagere resolutie te bekijken. Op dit moment bevindt iOS 14 in de bètafase en Apple zal nog verschillende bètaversies uitbrengen totdat de update later dit jaar verschijnt voor alle gebruikers.

