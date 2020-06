‘Apple kondigt overstap van Intel naar ARM-chips voor Macs aan op WWDC 2020’

Apple zal tijdens de Worldwide Developer Conference op 22 juni zijn plannen onthullen om Macs uit te gaan rusten met ARM-chips. Volgens Bloomberg zullen in 2021 de eerste op ARM-gebaseerde Macs verschijnen die worden aangedreven door 5nm Apple A-serie chips.

Macs met ARM-chips

Het bedrijf wil met deze vroege aankondiging ontwikkelaars voldoende tijd geven om hun apps te updaten, zodat ze vlekkeloos werken met de nieuwe architectuur. Apple gaat tijdens WWDC een transitieplan presenteren en ontwikkeltools vrijgegeven om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. TSMC verzorgt de productie van 5nm A-serie chips voor Macs.

Het project onder codenaam Kalamata is sinds 2018 in ontwikkeling en het bedrijf werkt aan minimaal 3 ARM-processors voor Macs. De eerste van deze processors zal een 5nm 12-core chip zijn met acht krachtige cores genaamd Firestorm en vier energiezuinige cores, genaamd Icestorm. Apple zal een vergelijkbare architectuur inzetten die het gebruikt voor iPhone en iPad, die ook een combinatie van krachtige en energiezuinige cores gebruiken. Geleidelijk aan zal Apple het aantal cores in zijn A-serie processors verdubbelen of verviervoudigen.

De eerste van deze nieuwe generatie Macs is naar verwachting een 12-inch MacBook met een ARM-processor. Dankzij de nieuwe processors bieden de nieuwe Macs betere cpu en grafische prestaties, ondersteuning voor machine learning dankzij de Neural Engine-chip en verbeterde energie-efficiëntie. “Testen van nieuwe Macs met de ARM-gebaseerde chips laten aanzienlijke verbeteringen zien ten opzichte van Intel-aangedreven modellen met name qua grafische prestaties en apps die kunstmatige intelligentie gebruiken, aldus personen die bekend zijn met het project. De processors van Apple zijn ook energiezuiniger dan die van Intel, wat in de toekomst mogelijk zal resulteren in lichtere en dunnere MacBooks”, schrijft Bloomberg.

Apple start met een op ARM-gebaseerde MacBook, maar na verloop van tijd is het van plan om de op iMac Pro ook te voorzien van ARM-chips.

Dit is de derde keer dat Apple een volledige architectuurmigratie uitvoert. Apple stapte in 1990 over van Motorola naar PowerPC-chips en in 2007 werd de overgang van PowerPC naar Intel-chips voltooid. Het bedrijf zal deze keer overstappen op zijn eigen, op maat gemaakte processors.

