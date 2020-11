Apple introduceert MacBook Air, Pro en Mac Mini met M1-chip (ARM)

Apple heeft op dinsdag de eerste Mac-modellen onthuld met een ARM-processor: 13-inch MacBook Air, 13-inch MacBook Pro en de Mac Mini. Deze nieuwe modellen worden aangedreven door de Apple M1-chip en volgens het bedrijf zijn de Macs tot wel drie keer zo snel als de vergelijkbare Intel-modellen en liggen de AI-prestaties dankzij een nieuwe 16-core Neural Engine zelfs 11 keer hoger.

Apple stapt over naar ARM met M1-chip

Het uiterlijk van de nieuwe Macs is identiek aan de bestaande Intel-versies. Ze profiteren echter van een aantal nieuwe functies, zoals een MacBook Air zonder fan met een langere accuduur en sterk verbeterde grafische prestaties in vergelijking met de Iris Plus-gpu van zijn voorganger. De Mac Mini belooft drie keer de eerdere cpu-prestaties en zes keer op het gebied van de gpu, terwijl de MacBook Pro tot vijf keer snellere graphics levert en 2,8 keer de cpu-snelheid krijgt. Alle nieuwe machines ondersteunen Thunderbolt en USB 4, evenals Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.0 voor draadloze connectiviteit.

Opmerkelijk is dat de drie Macs gebruik zullen maken van exact dezelfde M1-chip en het is vooralsnog niet mogelijk om te kiezen tussen hogere snelheid of upgraden op het grafische vlak. In alle gevallen gaat het om een cpu met 8 cores, een gpu met 8 cores en een Neural Engine met 16 cores. Er kan alleen een keuze worden gemaakt uit meer werkgeheugen en/of opslagruimte.

Niet alleen de prestaties zijn sterk verbeterd, want de M1-chip is tegelijkertijd een stuk zuiniger. De huidige 13-inch MacBook Air met Intel-processor is goed voor 11-12 uur video afspelen of surfen op het web na één keer opladen; voor de M1-versie belooft Apple meer dan 15 uur en zelfs 18 uur bij het afspelen van video’s. Dankzij de grotere interne accu is de MacBook Pro goed voor een accuduur van 17 tot 20 uur, afhankelijk van de taken, waarvan Apple opmerkt dat dit de langste accuduur ooit in een Mac is.

Apple heeft voor de rest geen aanpassingen doorgevoerd en dat betekent dat de MacBook Pro en Air het nog steeds moeten doen met een 720p FaceTime-camera. Het bedrijf zegt dat de camera dankzij de Neural Engine minder ruis, een groter dynamisch bereik en een verbeterde witbalans heeft dan voorheen. Bovendien lijkt de nieuwe MacBook Pro alleen de eerdere 13-inch instapmodellen te vervangen: de M1-machines worden geleverd met slechts twee USB-poorten, 8 GB RAM en 256 GB geheugen, terwijl Intel-modellen beschikbaar blijven met vier poorten en meer geheugen.

De prijzen voor de ARM Macs worden niet verhoogd. Het instapmodel M1 MacBook Air met 256 GB opslag blijft verkopen voor €1129 – hetzelfde als voorheen voor een 1,1 GHz dual-core Intel Core i3, 256 GB opslag en 8 GB geheugen. De vernieuwde Mac Mini is beschikbaar voor €799 met 256 GB en 8 GB RAM voor €799 of €1029 voor het model met 512 GB. Ten slotte blijft de MacBook Pro met 256 GB SSD nog steeds een instapprijs van €1449, terwijl het model met 512 GB opslag voor €1679 is te verkrijgen. Alle machines zijn per direct te bestellen en zullen volgende week in de winkels liggen.