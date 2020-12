Nieuwe Audi RS3 wordt eind 2021 gelanceerd

Prototypes van de nieuwe generatie Audi RS3 worden al geruime tijd gespot op de openbare weg, zowel de Sportback als de Limousine. Volgens een nieuw rapport zullen we het productiemodel echter pas volgend najaar zien. De vijfdeurs RS3 Sportback verschijnt als eerste, terwijl de RS3 Limousine op een later moment volgt.

Audi RS3 2021

In gesprek met het Britse tijdschrift AutoExpress (foto’s via Carscoops.com) zei Frank Michl, hoofd sales en marketing van Audi Sport, dat het enkele maanden zou duren voordat de nieuwe RS3 zijn debuut maakt. AutoExpress claimt echter te weten dat de RS3 zal worden onthuld in september 2021. De verkoop zou in Europa voor het einde van het jaar van start gaan.

Michl zei dat de RS3 een van de succesverhalen van het merk is en zijn succes toeschrijft aan de vijfcilinder motor van de auto. Hoewel hij geen specifieke details wilde onthullen, liet hij wel doorschemeren dat Audi de motor in dit MK3-model niet zou verkleinen.

De nieuwe generatie RS3 Sportback en Limousine zullen hun kenmerkende 2,5-liter motor behouden. De motor is naar verluidt geüpdatet en zou ongeveer 420 pk leveren in de reguliere versies en tot wel 450 pk in de Performance-edities. Dit zou hen een aanzienlijk voordeel opleveren ten opzichte van de Mercedes-AMG A45 en A45 S, aangezien deze modellen over motoren beschikken met respectievelijk 382 en 415 pk.