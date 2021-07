E-Legend EL-1 is een elektrisch eerbetoon aan de Audi Quattro

Het is bijna wekelijks dat een ambitieuze startup plannen aankondigt om een iconisch auto-ontwerp nieuw leven in te blazen. Veel van deze ideeën zullen niet tot uitvoer worden gebracht, maar voor de Audi-fans is de EL-1 van E-Legend zeker een project om in de gaten te houden. De EL-1 is een overduidelijk eerbetoon aan de Audi Quattro. Het Duitse bedrijf flirtte begin jaren 2010 met het idee om een moderne Quattro – eerst met het Quattro-concept en drie jaar later met het Sport Quattro-concept – op de markt te brengen, echter werd het model nooit in productie genomen.

E-Legend EL-1

De EL-1 zou volledig elektrisch zijn, bestaande uit een 90 kWh batterijpakket en een driemotorige configuratie met twee motoren achter de achterwielen en één op de vooras. De drie motoren van de EL-1 zouden samen 816 pk leveren, goed voor een acceleratie vanuit stilstand naar 100km/u in slechts 2,8 seconden met een topsnelheid van 255 km/h. Het bedrijf zegt ook dat de auto 400 kilometer kan rijden zonder te hoeven worden opgeladen. Als je de auto echter meeneemt naar de Nürburgring Nordschleife en je hem in zijn snelste Sport Plus-modus op de proef zet, daalt de actieradius volgens de fabrikant naar slechts twee ronden, oftewel 42 kilometer.

E-Legend zijn El-1 moet 1680 kg gaan wegen, dankzij een superlichte en carbon monocoque. Dat is goed voor een elektrische hypercar, maar nog steeds flink meer dan de 1300 kg van de originele Audi Quattro. De EL-1 krijgt een prijskaartje van 1 miljoen euro en er worden in totaal slechts 30 exemplaren geproduceerd.