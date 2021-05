WWDC 2021 start op 7 juni: iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 en nieuwe MacBook Pro’s

Apple heeft op maandag bekendgemaakt dat WWDC 2021 op 7 juni van start gaat met een traditionele keynote. De presentatie is vanaf 19:00 Nederlandse tijd te bekijken via Apple.com, Apple TV-app, Apple Developer-app en YouTube. Tijdens het evenement gaat Apple iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 en mogelijk nieuwe hardware onthullen. Kort na de bevestiging kwam de doorgaans goed geïnformeerde Jon Prosser met het nieuws dat er nieuwe MacBook Pro-modellen zullen worden gepresenteerd.

WWDC 2021

Prosser publiceerde deze claim op Twitter, nadat er hevig werd gespeculeerd dat het artwork voor WWDC 2021 zou kunnen hinten naar nieuwe MacBook Pro’s. Verdere informatie werd nog niet gedeeld, maar de verwachting is dat de volgende update voor de MacBook Pro-serie zal resulteren in een nieuw ontwerp met mogelijk een miniled-scherm. Het ontwerp zou qua stijl en dikte vergelijkbaar zijn met de iPad Pro en verschijnen in 14-inch en 16-inch schermformaten.

i can confirm macbook pro is coming https://t.co/p2Hzh5TVSm — Jon Prosser (@jon_prosser) May 24, 2021

De bezel met het MacBook Pro-logo zou gaan verdwijnen, terwijl Apple een HDMI-aansluiting, MagSafe en een sleuf voor een microSD-kaart zou willen herintroduceren. Onder de motorkap zou er een Apple M1X-soc zijn te vinden. Deze chip beschikt over acht prestatiegerichte cpu-cores en twee efficiënte cores. Er worden twee varianten verwacht: een met 16 gpu-cores en de ander met 32 cores.

WWDC focust zich doorgaans op ontwikkelaars en software, maar in 2019 werd het evenement ook gebruikt voor de introductie van de Mac Pro en het bijbehorende Pro Display XDR. Het is daarom niet ondenkbaar dat er dit jaar opnieuw nieuwe hardware zal worden gepresenteerd. Het evenement zal vanwege de COVID-19-pandemie volledig online verlopen en rechtstreeks vanuit Apple Park worden gestreamd.