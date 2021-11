‘Toekomstige iPad- en MacBook Pro-modellen krijgen oled-schermen met hoge helderheid’

Apple zou momenteel gesprekken voeren met Samsung en LG over het gebruik van oled-schermen met een tandemstructuur van twee lagen voor toekomstige iPad- en MacBook-modellen. Deze producten zullen niet op korte termijn verschijnen en worden volgens de Zuid-Koreaanse publicatie The Elec pas over enkele jaren verwacht.

De structuur stapelt twee lagen van rode, groene en blauwe emissielagen op elkaar, waardoor de helderheid verdubbelt en de levensduur van het paneel wordt verlengd. Er is ook een thin-film transistor (TFT) voor nodig, die als schakelaar voor de pixels fungeert. De huidige iPhones en Apple Watch-modellen maken nog gebruik van een enkele laag. Deze nieuwe structuur verdubbelt ook de materiaalkosten en ook zal de TFT een snelle elektronenbeweging moeten ondersteunen. Het rapport claimt dat de nieuwe oled-schermen low-power LTPO-panelen zullen zijn.

Vanwege de toegenomen kosten zouden de nieuwe schermen alleen beschikbaar zijn op toekomstige iPad Pro- en MacBook Pro-modellen. In het rapport wordt specifiek verwezen naar een 11- en 12,9-inch model. Apple zou nog steeds geen definitieve beslissing hebben genomen welke optie het zal kiezen voor de oled-panelen die het zal gebruiken voor zijn MacBook en andere producten naast smartphones en tablets.

Het is tegelijkertijd nog onbekend wanneer de eerste iPad Pro-modellen met een oled-scherm worden uitgebracht. Eerdere geruchten suggereerden dat een release al in 2022 zou kunnen plaatsvinden, echter zou de planning zijn teruggeduwd naar eind 2023 of 2024. De eerste MacBook met oled-scherm zou in 2025 kunnen volgen, maar dit plan kan eveneens nog verder worden gewijzigd.