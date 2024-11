Youfone Black Friday 2024 aanbiedingen voor sim-only en internet met tv

De Black Friday 2024-actie is gestart bij Youfone. Van maandag 11 november tot en met Cyber Monday op 2 december kun je profiteren van scherpe deals op sim-only en internet & tv voor thuis. Gedurende deze periode betaal je bovendien geen aansluitkosten. Bij een 2-jarig sim-only-abonnement ontvang je de eerste 6 maanden 50% korting en voor internet & tv geldt een korting van 50% voor minimaal 8 maanden. Youfone maakt gebruik van KPN’s best geteste 5G-netwerk.

Youfone Black Friday 2024

Sim-only

Met een 2-jarig sim-only-abonnement krijg je de eerste 6 maanden 50% korting. Zo kost een abonnement met 25GB en onbeperkt bellen de eerste 6 maanden slechts €5 per maand, daarna stijgt het tarief naar €10 per maand. Dit komt neer op een gemiddeld maandbedrag van €8,75 over 2 jaar. Bestaande klanten kunnen ook profiteren van deze prijs als hun contract binnen vier maanden afloopt. De databundels variëren van 0,5GB (€2,50) tot 30GB (€7). Je kan ook kiezen voor een 1-jarig abonnement met de eerste drie maanden voor €5,50 en daarna €11 (€9,63 gemiddeld).

Internet & TV

Bij een internet & tv-abonnement ontvang je bij een 1-jarig contract de eerste 8 maanden 50% korting en bij een 2-jarig contract 12 maanden korting. Combineer dit met een sim-only-abonnement en ontvang tot 10GB extra data per maand. Het voordeligste pakket kost de eerste 12 maanden €24,75 per maand, daarna €49,50.