De iPhone 11 Pro is momenteel in de aanbieding bij Amazon Nederland voor slechts €866,45. Daarmee is de shop aanzienlijk goedkoper dan de concurrentie, want bij de overige aanbieders is het toestel vanaf €952,- te verkrijgen. Je moet overigens wel genoegen nemen met de kleur zilver; de overige varianten zijn fors duurder. Daarnaast ontvang je twee jaar garantie en een volledig jaar gratis Apple TV+. Wees er snel bij, want de deals bij Amazon zijn doorgaans slechts kortstondig beschikbaar.

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.