Gekkenhuis bij MediaMarkt: de beste aanbiedingen op een rij

MediaMarkt viert deze week haar 25-jarig bestaan in Nederland, een mijlpaal die niet onopgemerkt voorbijgaat. De elektronicagigant opende een kwart eeuw geleden zijn eerste vestiging in Rotterdam en heeft sindsdien een groot netwerk van winkels opgebouwd. Om dit jubileum te vieren, organiseert MediaMarkt de actie ‘Gekkenhuis bij MediaMarkt’ met tal van aanbiedingen voor tech- en huishoudelijke apparatuur. We hebben de beste deals voor je op een rij gezet. Alle promoties lopen tot en met zondag 27 oktober 2024 of zolang de voorraad strekt, dus wees er op tijd bij.

Gekkenhuis bij MediaMarkt aanbiedingen

Apple

ASUS

Bosch

De’Longhi

DJI

Dreame

Dyson

Eufy

Google

Google Pixel 8 Pro voor €839 met gratis Acer Chromebook 315 t.w.v. €369 (alleen de telefoon is elders voor €770 beschikbaar)

JBL

LG

Philips

Samsung

Sonos

Sony

TCL

TP-Link