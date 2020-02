De Collector’s Edition van Hitman 2 werd in de zomer van 2018 op de markt gebracht voor €149,99, maar is nu bij Bol.com in de aanbieding voor slechts €34,99. Het pakket is elders in Nederland te koop voor €89,99. In de Collector’s Edition bevindt zich een steelcase, replica wapenkist, Collector’s pakket, Executive pakket en uitbreidingspakket 1 & 2.