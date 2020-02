Aanbieding: ASUS ROG GX531GXR-ES010T voor €1599 bij Bol.com

De indrukwekkende ASUS ROG GX531GXR-ES010T is momenteel in de aanbieding bij Bol.com voor de scherpe prijs van €1599. Dat is een korting van bijna 50 procent en ook is de webshop €1400 goedkoper dan concurrent Coolblue. Let op, want de laptop is bijna uitverkocht en de actie loopt nog tot en met 26 februari.

ASUS ROG GX531GXR-ES010T is voorzien van een krachtige Intel Core i7-8750H-processor in combinatie met een NVIDIA RTX 2080 Max-Q, waarmee je de nieuwste games op hoge instellingen kan draaien. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1080 pixels met een verversingssnelheid van 144Hz, zodat alles vloeiend wordt weergegeven. Verder komt het systeem met een 1TB SSD en 16GB aan werkgeheugen.