iPhone 13 (Mini) en iPhone 13 Pro (Max) pre-order start vandaag: wanneer en waar zijn de nieuwe iPhones te verkrijgen?

Apple presenteerde eerder deze week vier nieuwe iPhone-modellen: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Het uiterlijk van de iPhone 13-modellen is nagenoeg identiek aan hun voorgangers, maar de Pro-modellen hebben voor het eerst een 120Hz ProMotion-scherm gekregen. Verder is er een smallere notch aan de bovenzijde van het scherm en verbeterde camera’s voor alle modellen.

iPhone 13 (Pro) pre-order

In tegenstelling tot vorig jaar, toen Apple vanwege corona de verschillende iPhone 12-modellen moest opsplitsen, zullen de iPhone 13- en iPhone 13 Pro-modellen tegelijk worden uitgebracht. Vanaf vrijdag 17 september om 14:00 Nederlandse tijd is het mogelijk om een pre-order te plaatsen voor een van de toestellen en op vrijdag 24 september worden ze uitgeleverd, mits je op tijd een bestelling hebt geplaatst.

Waar en wanneer kan ik een pre-order voor de iPhone 13 (Pro) plaatsen?

De iPhone 13 (Pro) pre-order gaat op vrijdag 17 september om 14:00 Nederlandse tijd van start. De nieuwe iPhones zijn los te koop en beschikbaar in combinatie met een abonnement. Je kan terecht bij de volgende shops:

iPhone 13 Mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Wanneer ligt de iPhone 13-serie in de winkels?

Vanaf vrijdag 24 september is de gehele iPhone 13-serie te koop in de winkels.

In welke kleuren is de iPhone 13 (Pro) verkrijgbaar?

Apple brengt de iPhone 13-serie in verschillende kleuren op de markt. De kleuren De kleuren zijn afhankelijk van of je een iPhone 13 of iPhone 13 Pro koopt.

iPhone 13 Mini en iPhone 13: Roze, Blauw, Middernacht, Sterrenlicht en (PRODUCT)RED

Roze, Blauw, Middernacht, Sterrenlicht en (PRODUCT)RED iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max: Sierra Blue, Zilver, Goud en Grafiet

In welke opslagopties is de iPhone 13 verkrijgbaar?

De nieuwe iPhones beschikken dit jaar voor het eerst over minimaal 128 GB opslagruimte. Voor de iPhone 13 Pro-modellen is er zelfs een optie voor 1 TB aan opslagruimte beschikbaar.

iPhone 13 Mini en iPhone 13: 128 GB, 256 GB en 512 GB

128 GB, 256 GB en 512 GB iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max: 128 GB, 256 GB, 512 GB en 1 TB

Wat zijn de prijzen van de iPhone 13 (Pro)?

Dit zijn de adviesprijs van de iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max: