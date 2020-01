‘Tweede generatie PlayStation VR verschijnt naast PlayStation 5 (PS5)’

De PlayStation VR is zonder twijfel de meest succesvolle virtual reality-headset op de markt. De PSVR is inmiddels meer dan vijf miljoen keer verkocht, terwijl de Oculus Rift inmiddels 1,5 miljoen exemplaren heeft geleverd. Qua hardware is de headset van Sony niet het meest indrukwekkende product op de markt, echter is dat nooit het geval en de bedoeling geweest. Het succes heeft vooral te maken met de acceptabele prijs en het gebruiksgemak in combinatie met de PlayStation 4 en PS4 Pro.

Er wordt al geruime tijd gespeculeerd dat Sony werkt aan een tweede generatie PlayStation VR, die naast de PlayStation 5 moet worden gelanceerd. Een nieuw rapport lijkt dit te ondersteunen, want VR Education Holdings, bekend van Apollo 11 VR en Titanic VR, heeft onlangs een fiscale update uitgebracht voor eind 2019 waarin de nieuwe PlayStation VR wordt genoemd.

“In 2020 brengt Sony de PlayStation 5 en een nieuwe versie van de PlayStation VR-headset (PSVR) uit, die de userbase van high-end VR-gebruikers verder zal uitbreiden. VR Education Holdings is van plan dit apparaat te ondersteunen met zijn huidige softwaretitels”, aldus het rapport.

Zoals gezegd is het niet voor het eerst dat er wordt gesproken over een tweede generatie PlayStation VR. In maart 2019 suggereerde PlayStation-topman Dominic Mallinson dat er meerdere PSVR 2-modellen in de maak zijn met nieuwe functies, zoals draadloze connectiviteit en het volgen van de gebruiker met ingebouwde tracking.

De grote vraag is wanneer we meer over een nieuwe PlayStation VR krijgen te horen. Er gaan geruchten dat Sony de PlayStation 5 (PS5) in februari wil onthullen, maar tot op heden heeft Sony de media nog niet uitgenodigd en bovendien is het niet zeker dat PSVR onderdeel zal uitmaken van de presentatie.