NVIDIA GeForce RTX 3070, RTX 3080 en RTX 3090 krijgen geen pre-order: vanaf dit tijdstip te koop

NVIDIA-CEO Jensen Huang heeft vorige week de nieuwe GeForce RTX 30-serie GPU’s onthuld, NVIDIA’s “grootste generatiesprong in de bedrijfsgeschiedenis”. Op basis van de NVIDIA Ampere-architectuur levert de GeForce RTX 30-serie, NVIDIA’s tweede generatie RTX-gpu’s, tot 2x de prestaties en 1,9x de energie-efficiëntie ten opzichte van de vorige generatie gpu’s.

Update 07-09 → We hebben begrepen dat er geen pre-orders zullen worden geaccepteerd voor de RTX 3080 en RTX 3090. De verkoop van de RTX 3080 gaat op 17 september om 15:00 Nederlandse tijd van start en de RTX 3090 volgt een week later (24 september) op hetzelfde tijdstip. De kaarten zullen worden aangeboden door de Nederlandse NVIDIA-partners Amazon Nederland, Alternate, Azerty, Paradigit, Megekko en Coolblue.

Update 09-09 → Alternate en Amazon Nederland hebben inmiddels de eerste RTX 30-serie kaarten online gezet. De kaarten zijn qua prijs vergelijkbaar met de Founders Edition-modellen van NVIDIA.

NVIDIA GeForce RTX 30-serie

Naast het trio van nieuwe gpu’s- GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 en de GeForce RTX 3090 als het absolute vlaggenschip – heeft NVIDIA een hele reeks nieuwe tools voor gamers geïntroduceerd. Ze omvatten NVIDIA Reflex – dat competitive gamers sneller maakt, NVIDIA Broadcast – dat AI gebruikt om virtuele uitzendstudio’s voor streamers te bouwen en NVIDIA Omniverse Machinima – voor degenen die real-time grafische computersystemen gebruiken om films te maken.

Voor een beperkte tijd ontvangen gamers die een nieuwe GeForce RTX 30-gpu of -systeem aanschaffen, een digitale pc-download van Watch Dogs: Legion en een jaarabonnement op NVIDIA GeForce NOW, waarmee je in de cloud kan gamen.

GeForce RTX 3090

Het is de snelste GPU ooit gebouwd voor gaming en creatieve types en is ontworpen voor 60 fps bij een resolutie van 8K.

24 GB aan GDDR6X-geheugen kan de meest uitdagende AI-algoritmen aan en kan enorme gegevensvretende workloads voeden.

Hij is tot 50% sneller dan de TITAN RTX.

Hij wordt zelfs geleverd met een geluidsdemper – een three-slot, dual-axial, flow-through design – tot 10x stiller en houdt de GPU tot 30 ° C koeler dan de TITAN RTX.

Beschikbaar vanaf 24 september voor €1549.

GeForce RTX 3080

Vanaf €719 is de RTX 3080 tot 2x sneller dan de originele RTX 2080.

Ontworpen voor 4K-gaming, levert het consistent meer dan 60 fps bij 4K-resolutie.

Het vlaggenschip GeForce RTX 3080 is gebouwd op een aangepast 8N-productieproces, heeft 28 miljard transistors en is voorzien van een nieuw Micron GDDR6X-geheugen.

Beschikbaar vanaf 17 september voor €719.

GeForce RTX 3070

Met €519 is hij sneller dan de €1199 GeForce RTX 2080 Ti – voor minder dan de helft van de prijs

Hij is ook 60% sneller dan RTX 2070 voor dezelfde prijs.

Beschikbaar in oktober voor €519.

De nieuwe kaarten bevatten verschillende overige vernieuwingen, waaronder:

Dual-Axial, Flow-Through Thermal Solution – Tot 2x meer koelprestaties, met een verbluffend unibody-ontwerp. Gamers en creators kunnen genieten van ongeëvenaarde prestaties terwijl hun GPU’s tegelijkertijd koeler en stiller werken dan ooit.

– Tot 2x meer koelprestaties, met een verbluffend unibody-ontwerp. Gamers en creators kunnen genieten van ongeëvenaarde prestaties terwijl hun GPU’s tegelijkertijd koeler en stiller werken dan ooit. Exquisite Mechanical and Electrical Design – Een sterkere mechanische structuur – met een nieuwe platte bladveer samen met een nieuwe 12-pins voedingsconnector – biedt meer ruimte voor componenten en koeling en is compatibel met 8-pins connectoren in bestaande voedingen , met een meegeleverde adapter.

– Een sterkere mechanische structuur – met een nieuwe platte bladveer samen met een nieuwe 12-pins voedingsconnector – biedt meer ruimte voor componenten en koeling en is compatibel met 8-pins connectoren in bestaande voedingen , met een meegeleverde adapter. HDMI 2.1 – De grotere bandbreedte die wordt geboden door HDMI 2.1 maakt voor het eerst een enkele kabelverbinding met 8K HDR-tv’s mogelijk voor gamen met ultrahoge resolutie.

– De grotere bandbreedte die wordt geboden door HDMI 2.1 maakt voor het eerst een enkele kabelverbinding met 8K HDR-tv’s mogelijk voor gamen met ultrahoge resolutie. AV1 Decode – Eerste discrete GPU’s met ondersteuning voor de nieuwe AV1-codec, waardoor gamers tot 8K HDR-internetvideo kunnen bekijken met maar liefst 50 procent minder bandbreedte.

Waar te koop

De GeForce RTX 3090, 3080 en 3070 GPU’s zullen beschikbaar zijn als custom boards, inclusief stock-clocked en in de fabriek overclocked modellen, van top add-in card providers zoals ASUS, Colourful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY en Zotac en als Founders Editions van www.nvidia.com.

