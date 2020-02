Kingdom Come: Deliverance en Aztez vanaf volgende week gratis in Epic Games Store

De Epic Games Store gaat volgende week twee nieuwe gratis games beschikbaar maken. Vanaf 13 tot en 20 februari kunnen Epic Games Store-gebruikers Kingdom Come: Deliverance en Aztez aan hun bibliotheek toevoegen.

Aztez is sinds 2017 beschikbaar en is ontwikkeld door Team Colorblind. De game combineert turn-based strategie en traditionele gevechten van beat ‘em up-games om iets unieks te creëren. Spelers kunnen hun rijk – het Azteekse rijk – strategisch uitbreiden. De speler vecht zich in een 2D-wereld door gebieden binnen het Azteekse rijk heen voorafgaand aan de Spaanse invasie.

Kingdom Come: Deliverance komt uit 2018 is een RPG van Warhorse Studios en Deep Silver. Spelers bevinden zich in het Heilige Roomse Rijk en moeten het opnemen tegen allerlei soorten vijanden. Naast het vechten, kunnen spelers de open wereld verkennen en moeten ze belangrijke beslissingen nemen.

Carcassonne en Ticket to Ride zijn vanochtend live gegaan en zijn gratis beschikbaar tot 13 februari.