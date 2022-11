Apple’s mixed-reality headset komt eerste helft 2023 op de markt

DigiTimes claimt dat Apple bijna klaar is om zijn mixed-reality headset uit te brengen en Pegatron zou zijn uitgekozen voor de assemblage. De verwachting is dat de massaproductie in maart 2023 van start gaat, gevolgd door de presentatie een maand later.

Apple mixed-reality headset

De beschikbaarheid van Apple’s headset zou beperkt zijn, omdat de hoge prijs ervoor zou zorgen dat voornamelijk commerciële partijenen geïnteresseerd zullen zijn. “Industriebronnen verklaarden dat deze XR-headset vooral gericht is op de commerciële markten. De prijs is hoger en de beschikbaarheid beperkt. Volgens eerdere schattingen zou de jaarlijkse levering van dit apparaat 2,5 miljoen stuks bereiken. Volgens ruwe schattingen zou de jaarlijkse levering echter rond de 0,7 tot 0,8 miljoen stuks liggen. Voor toeleveranciers die baat hebben bij kwantiteit is dit geen bijzonder winstgevende order.”

Productiepartners van Apple zouden desondanks wel geïnteresseerd zijn om de eerste headset van het bedrijf te assembleren, omdat men hun technische kennis wil laten zien, zodat ze goed gepositioneerd zijn voor toekomstige AR/VR-producten. De naam Apple zorgt er bovendien voor dat het een stuk eenvoudiger is om investeerders te vinden voor het project.

De mixed-reality headset van Apple is al jarenlang in ontwikkeling, echter lijkt het einde na meerdere ontwikkelingsproblemen eindelijk in zicht. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde analist Ming-Chi Kuo komt de headset inderdaad in 2023 uit en hij verwacht dat Apple in het tweede kwartaal start met het aannemen van pre-orders. Het uitleveren van de headset zou rond de jaarlijkse WWDC in juni moeten plaatsvinden.