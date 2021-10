LEGO VIP 2X-actie van start gegaan – dubbele VIP-punten op alle aankopen (oktober 2021)

LEGO-fans kunnen deze week weer profiteren van een promotie voor VIP-leden in de Nederlandse en Belgische LEGO Shop. Vanaf maandag 11 oktober zijn er door LEGO VIP weer dubbele VIP-punten te verdienen. Deze punten kun je bij je volgende aankoop verzilveren voor een kortingscode van 10% van het aankoopbedrag. Vergeet niet dat het voor iedereen gratis is om zich aan te melden als LEGO VIP om van alle beloningen en voordelen te genieten. Een VIP-account is bovendien direct actief.

In de LEGO Online Shop ontvang je normaal gesproken 7,5 VIP-punten voor iedere euro die je uitgeeft. 150 VIP-punten zijn €1 waard en dat betekent dat je 5% van het aankoopbedrag kan gebruiken als korting op je volgende aankoop. Dit percentage stijgt tijdens de VIP 2X-actie naar 10%. Je kan vervolgens je VIP-punten in de VIP Shop inwisselen voor korting op je volgende aankoop: 750 punten voor €5 korting, 3000 punten voor €20 korting, 7500 punten voor €50 korting en 15.000 punten voor €100 korting. Naast het scoren van korting kun je de VIP-punten ook inzetten voor andere producten, zoals VIP-sweeptakes om exclusieve producten te winnen, posters, Xbox Game Pass, LEGO-draagtas, LEGOLAND-tickets en nog heel veel meer.

LEGO VIP 2X

De VIP 2x-actie gaat op maandag 13 oktober om 00:00 Nederlandse tijd van start in de LEGO Shop en loopt tot en met zondag 17 ok5og34. Wees er zo snel mogelijk bij, want deze promotie is doorgaans populair en verschillende dure sets zullen dan ook uitverkocht raken. LEGO is bovendien begonnen met het markeren van sets die binnenkort uit de handel worden genomen. Onder het aanbod bevinden zich ook enkele exclusieve sets, waaronder de achtbaan, garage op de hoek en de locomotief. Dit is het perfecte moment om een van de onderstaande sets aan te schaffen en mogelijk je laatste kans.

De LEGO Online Shop is niet altijd de goedkoopste aanbieder, maar er zijn verschillende sets die exclusief door LEGO worden verkocht en deze zijn daardoor nergens goedkoper te verkrijgen. Wil je optimaal profiteren dan is het verstandig om een van de onderstaande exclusieve D2C-sets te bestellen: