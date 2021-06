De beste LEGO aanbiedingen tijdens Amazon Prime Day 2021

Amazon Prime Day 2021 is vandaag van start gegaan en dat is goed nieuws voor alle LEGO-fans onder ons. Er zijn namelijk verschillende sets scherp geprijsd, maar let op want de deals zijn alleen op maandag 21 juli beschikbaar. Het is nog onduidelijk of er op dag twee van het koopjesevenement nog andere LEGO-sets zullen worden toegevoegd.

Om te profiteren van de aanbiedingen moet je in het bezit zijn van een Amazon Prime-abonnement. Mocht dat niet het geval zijn dan kun je profiteren van een 30-dagen proefperiode, waarbij je het abonnement direct na aankoop kan annuleren. Amazon Prime heeft je niet alleen toegang tot alle koopjes van Prime Day, maar je kan ook genieten van Prime Video met populaire films, series en hoogwaardige producties van Amazon. Na de proefperiode kost een abonnement €2,99 per maand.

Dit zijn de beste LEGO deals gedurende de eerste Prime Day:

LEGO Technic

LEGO Super Mario

LEGO Architecture

LEGO Harry Potter

LEGO Disney

LEGO Creator 3-in-1

LEGO City

LEGO Friends

LEGO Star Wars

LEGO Marvel

LEGO NINJAGO

Prime Day 2021 ging op 21 juni om 00:00 van start en loopt tot en met dinsdag 22 juni. Prime-leden kunnen deze Prime Day genieten van meer dan een miljoen deals wereldwijd, met de grootste viering van aanbiedingen, koopjes die slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn en nog nooit eerder vertoonde entertainment.