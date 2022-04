Samsung OLED QD S95B (55/65-inch) pre-order aanbieding: gratis Q700B Soundbar of 32″ The Frame (2021)

De nieuwe 55- en 65-inch Samsung OLED QD S95B-televisies leveren volgens de eerste reviews qua beeldkwaliteit de beste prestaties op de markt. Mocht je van plan zijn om een van de twee modellen aan te schaffen, dan raden we je aan om nu een pre-order te plaatsen. Je ontvangt bij de 55- en 65-inch OLED S95B namelijk een Dolboy Atmos Q700B Soundbar of een 32-inch The Frame (2021) televisie cadeau.

Samsung OLED QD S95B pre-order

Samsung geeft kopers twee opties, omdat de soundbar momenteel een verwacht levertijd heeft van 2 tot 3 maanden (eind juni), terwijl The Frame binnen zes weken wordt geleverd. Om in aanmerking te komen voor een van de cadeaus plaats je via deze site een bestelling en vraag je hier het voordeel aan. Je hebt tot en met 1 mei 2022 om te profiteren van deze promotie en tot en met 1 juni kun je het product registreren.

De volgende EAN-codes zijn geldig in Nederlands: QE55S95BATXXN (55-inch) en de QE65S95BATXXN (65-inc). Deze modellen zijn voor respectievelijk €2499 en €3399 te koop bij Samsung, BCC, MediaMarkt, Coolblue, Wehkamp en Expert. Beide televisies worden in de week van 6 mei uitgeleverd.