Samsung introduceert QLED Q950TS 8K-televisie met Infinity Screen

Samsung onthult vandaag de volgende generatie QLED 8K-lijn op de technologische conventie CES 2020 in Las Vegas en zo een kijkje geboden in de toekomst van displaytechnologie in televisies. De nieuwe tv combineert geavanceerde innovaties die de kijkervaring meeslepender maken, met connectiviteitsfuncties die de levensstijl van de consument nog meer integreren. Zo biedt de nieuwe lijn de ultieme home entertainmentervaring.

Samsung 2020 QLED 8K-lineup

De 2020 QLED 8K-lineup biedt een ongekende kijkervaring en een ongeëvenaarde smart home-integratie. Het maakt gebruik van verbeterde kunstmatige intelligentie (AI) om de audio-, video- en slimme mogelijkheden te verbeteren. Bovendien drijft Tizen een reeks slimme functies aan, waardoor het gemakkelijker is dan ooit om spraakopdrachten te gebruiken en toegang te krijgen tot nieuwe functies en online video-diensten.

De ultieme versie van deze verschillende innovaties is het nieuwe vlaggenschip, de Q950TS QLED 8K-tv. Dit is de eerste televisie met surroundgeluid, levensechte 8K-resolutie en een verbluffende, ultradunne vormfactor.

‘8K-resolutie kan onze industrie voorgoed veranderen. Schermen van meer dan 75 inch zijn het snelst groeiende segment op de markt en in dat segment is 8K het belangrijkst’, aldus Tonnie van Schijndel, Senior Marketing Manager TV & Audio bij Samsung Benelux. ‘Onze line-up toont de kracht van dit potentieel.’

De Q950 heeft praktisch geen rand rondom het scherm en creëert daarmee een screen-to-body-ratio van bijna 99 procent, de grootste op de markt. Van ongeveer 3 tot 4,5 meter afstand ervaren consumenten een verbluffend Infinity Screen-effect waarbij de randen lijken te verdwijnen. Het resultaat is een meeslepende kijkervaring die de grenzen tussen de tv en de omgeving opheft.

Bovendien is de Q950 slechts 15 millimeter dun over het gehele display. In combinatie met een volledig plat achterpaneel kan de Q950 vlak tegen de muur worden geplaatst of een opvallend silhouet creëren wanneer de tv geplaatst wordt op de minimalistische voet.

De 2020 line-up van QLED 8K televisies weerspiegelt de toewijding van Samsung om de industrie voor te gaan in de implementatie, aanname en weergave van 8K-resoluties. Elk model in de line-up voldoet aan de vereisten van de 8K Association’s Certified Test Specifications en de CTA 8K Ultra HD Display Definition.

Tegelijkertijd is de QLED 8K-line-up een van de eerste in de branche die het afspelen van native 8K-content ondersteunt. In 2020 kunnen consumenten AV1-codecvideo’s die zijn opgenomen in 8K streamen op QLED 8K-tv’s. Alle Samsung-tv’s in deze lijn zijn voorzien van deze ingebouwde functionaliteit. Ook werkt Samsung samen met partners zoals YouTube om het streamen van native 8K-content mogelijk te maken.

Naast het opbouwen van het 8K-ecosysteem in de hele industrie zorgt de QLED 8K-lineup ervoor dat consumenten de kracht van 8K-resolutie kunnen ervaren, zelfs wanneer ze content met een lagere resolutie bekijken. De nieuwe generatie Quantum Processor 8K, gebaseerd op krachtige chiptechnologie van Samsung, biedt verbeterde AI-opschalingsmogelijkheden die gebruikmaken van machine learning om de kenmerken van individuele pixels te analyseren en te identificeren. Vervolgens worden verschillende elementen van de afbeelding hersteld om een ongerepte 8K-afbeelding te maken, ongeacht de inhoudsbron.

De Q950 maakt ook gebruik van de kracht van AI om ervoor te zorgen dat niets de kijkers afleidt van de content. Terwijl traditionele tv-sensoren alleen de schermhelderheid kunnen aanpassen op basis van het omgevingslicht in de kamer, zorgt Adaptive Picture voor de verdeling van het licht binnen de specifieke scène, waardoor de tv een helder beeld in heldere kamers kan behouden met behoud van het contrast.

Een ander veelvoorkomend probleem bij het streamen van content is de snelheid van de internetverbinding. AI ScaleNet zorgt voor een soepele streamingverbinding door de beschikbare netwerkbandbreedte te optimaliseren. Het comprimeert content wanneer die de contentaanbieder verlaat en herstelt hem nadat de tv is bereikt. Zo wordt effectief de helft van de bandbreedte verminderd die nodig is om content te streamen. Samsung blijft met Amazon aan deze functie werken en gebruikt AI ScaleNet van standaarddefinitie tot 4K in Prime Video.

Omdat audio net zo belangrijk is voor een meeslepende streamingervaring als video, levert de Q950 de beste tv-audio op de markt. Elke kant van het scherm heeft luidsprekers, evenals subwoofers aan de achterkant. In combinatie met Object Tracking Sound+, dat op AI gebaseerde software gebruikt om de beweging van geluid aan te passen aan de beweging van objecten op het scherm, kan de Q950 helder 5.1-kanaals surroundgeluid leveren.

De Q950 kan ook het volume van dialogen aanpassen als reactie op storende geluiden als een stofzuiger. Active Voice Amplifier (AVA) helpt de 40 procent van de Amerikaanse consumenten die zeggen dat deze geluiden de neiging hebben hen af te leiden terwijl ze tv kijken, door deze geluiden te detecteren en automatisch de stemhelderheid te verbeteren. Zo worden dialogen en andere stemweergave zoals sportcommentaar altijd goed te volgen.

Tot slot is de Q950 op unieke wijze in staat de ingebouwde luidsprekers te gebruiken als een extra audiokanaal bij aansluiting op een 2020 soundbar uit de Q Serie zoals de Q800, een 2020 CES Best of Innovation honoree. Q Symphony koppelt de audio van beide apparaten om een dynamisch en multidimensionaal geluidsbeeld te creëren.

Consumenten hebben tegenwoordig toegang tot – en consumeren – meer streamingcontent dan ooit tevoren. Dat is de reden waarom de 2020 QLED 8K tv-lijn unieke functies biedt die helpen beter van content te genieten en met verschillende apparaten te communiceren.

In 2020 wordt Bixby, de AI-assistent van Samsung, nog slimmer. Consumenten kunnen hun tv gebruiken om de sfeer in een kamer te veranderen. Als ze bijvoorbeeld Bixby vragen een rustige sfeer te creëren, dan geeft de tv een ontspannende achtergrond weer op het scherm. Bovendien biedt Samsung meerdere opties voor de spraakassistent, waaronder samenwerking met Amazon Alexa en Google Assistant. Gebruikers zullen nu gemakkelijker toegang hebben tot de content waar ze van houden, met uitgebreide smart home- en tv-bedieningsmogelijkheden.

De line-up van de QLED 8K 2020 sluit aan op de continu veranderende manieren waarop consumenten tegenwoordig schermen gebruiken, met behulp van innovatieve nieuwe functies die passen bij een moderne levensstijl.

Meer consumenten gebruiken hun mobiele apparaten tijdens het kijken naar hun tv, hoewel het lastig kan zijn om alles op beide apparaten te zien gebeuren. Multi-View zorgt ervoor dat deze consumenten niets op beide schermen missen door het scherm van het mobiele apparaat op de tv te projecteren naast een apart venster voor hun tv-content. Met 14 verschillende lay-outs passen gebruikers eenvoudig hun kijkervaring aan, van naast elkaar tot beeld-in-beeld bekijken en vele andere opties.

Om een nog meer gestroomlijnde ervaring te creëren, biedt de Q950 ook nieuwe manieren om een mobiel apparaat te spiegelen en thuisapparaten te bedienen. Tap View maakt het mogelijk om een telefoonscherm op de tv weer te geven door de telefoon en de tv elkaar aan te laten raken.