Google Chromecast met Google TV (1080P/8GB) in de aanbieding bij Amazon voor €29,99 (€22,49 met kortingscode)

Bij Amazon Nederland is momenteel de 1080p-versie van de Google Chromecast met Google TV (8GB) in de aanbieding. De populaire dongle is voor slechts €29,99 te bestellen en wordt elders voor €34,99 aangeboden (adviesprijs €39,99). Daarnaast is er ook nog een kortingscode van €7,50 beschikbaar wanneer je voor het eerst de Amazon-app gebruikt. Gebruik tijdens het afrekenen de code APP75. De minimale besteding is €25 en de promotie loopt tot en met 4 september 2023 of wanneer de code 5000 keer is verzilverd.

De Google Chromecast met Google TV maakt je televisie weer slim. Je krijgt toegang tot alle populaire diensten, zoals Netflix, HBO, Disney+ en heel veel meer. Je kan je favoriete series en films streamen in 1080p met hdr-ondersteuning. De Chromecast werkt moeiteloos samen met zowel iPhones als Android-toestellen. Voor de installatie heb je slechts een smartphone, een wifi-verbinding, een televisie met een beschikbare HDMI-poort en een stopcontact nodig.