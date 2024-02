Nieuwe iPad Air, iPad Pro (oled) en MacBook Air zullen rond het einde van maart 2024 verschijnen

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg-journalist Mark Gurman worden nieuwe versies van de iPad Air, iPad Pro en MacBook Air rond het einde van maart 2024 uitgebracht. De productie zou inmiddels goed op gang zijn voor de nieuwe iPad Pro-modellen en ten minste een nieuwe 13-inch MacBook Air. Als je overweegt een van deze producten aan te schaffen, is het handig om op de hoogte te zijn van de aankomende veranderingen die Apple zal doorvoeren. Hier is wat je kunt verwachten.

Apple 2024

iPad Air

De volgende generatie iPad Air zal worden aangeboden in twee schermformaten: 10,9-inch en 12,9-inch. In beide gevallen zal het gaan om een lcd-scherm. Onder de motorkap vinden we een Apple M2 voor betere prestaties, ondersteuning voor Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 en een nieuwe camera. Het ontwerp blijft nagenoeg ongewijzigd en dankzij 91mobiles kunnen we jullie enkele schematische tekeningen laten zien van het grootste model. De laatste iPad Air-upgrade werd in maart 2022 gelanceerd.

iPad Pro

Apple zou de nieuwe iPad Pro voor het eerst willen uitrusten met een oled-scherm. Er worden twee versies verwacht: 11- en 13-inch. De overstap naar oled brengt verschillende voordelen met zich mee, waaronder een hoger contrastratio dankzij de aansturing van individuele pixels en een lager stroomverbruik. ProMotion op de huidige iPad Pro heeft een variabele verversingssnelheid tussen 24Hz en 120Hz, maar de overstap naar oled zou waarschijnlijk een nog lagere verversingssnelheid mogelijk maken om de batterijduur te verlengen. De iPhone 14 Pro- en iPhone 15 Pro-modellen kunnen zelfs zo laag gaan als 1Hz in de always-on-modus.

Onder de motorkap vinden we waarschijnlijk de Apple M3 voor betere prestaties en verder wordt er gesproken over draadloos opladen via MagSafe en een nieuw Magic Keyboard met een groter trackpad en een aluminium behuizing. De camerabult zal mogelijk ook veranderen vanwege de introductie van een nieuwe camerasensor. De huidige iPad Pro-modellen met de M2-chip werden uitgebracht in oktober 2022.

MacBook Air

Er worden in 2024 meerdere MacBook Air-modellen met de Apple M3-chip verwacht. Deze modellen zullen dit jaar gelijktijdig worden uitgebracht. De nieuwe MacBook Air krijgt ondersteuning voor Wi-Fi 6E, hardwarematige ray tracing en mesh shading voor verbeterde grafische prestaties in games. Op dit moment worden de 14-inch MacBook Pro, 16-inch MacBook Pro en 24-inch iMac aangedreven door de M3. Het ontwerp blijft naar verluidt ongewijzigd. De laatste upgrade voor de het 13-inch model verscheen in juli 22 en het eerste 15-inch model werd in juni 2023 uitgebracht.