Nieuwe 11- en 12,9-inch iPad Pro-modellen (2022) komen binnenkort uit

De nieuwe iPhone 14-serie is sinds afgelopen vrijdag beschikbaar, maar daar zal het in 2022 niet bij blijven. De verwachting is dat Apple in oktober nog een evenement zal houden waar de nieuwe iPad-modellen worden gepresenteerd. Deze week lijken verwijzingen naar twee onaangekondigde iPad Pro-modellen te bevestigen dat er op korte termijn inderdaad wat staat te gebeuren.

iPad Pro 2022

Op de website van Logitech zijn verwijzingen te vinden naar een zesde generatie 12,9-inch iPad Pro en een vierde generatie 11-inch iPad Pro. Helaas wordt er geen informatie gedeeld over de specificaties, maar het bedrijf claimt wel dat ze binnenkort beschikbaar zullen zijn. Het is aannemelijk dat de nieuwe iPad Pro’s onderdeel zullen uitmaken van het volgende Apple-evenement.

Beide modellen zijn te vinden in de lijst met iPad-modellen die ondersteuning voor de Logitech Crayon Digital Pencil, de enige stylus van derden die qua integratie vergelijkbaar is de Apple Pencil. Omdat Apple hierbij exclusief met Logitech samenwerkt is het niet ondenkbaar dat het bedrijf op de hoogte is van aankomende iPad Pro-updates. Verder zou dit een aanwijzing kunnen zijn dat Logitech een nieuwe versie van zijn Crayon-stylus heeft ontworpen die geen Lightning gebruikt.

De nieuwe 12,9-inch en 11-inch iPad Pro’s zullen naar verwachting qua uiterlijk grotendeels ongewijzigd blijven, terwijl er onder de motorkap de nieuwe Apple M2-soc zal zijn te vinden. Volgens eerdere geruchten zou het 11-inch model voor het eerst zijn uitgerust met een miniled-scherm. Apple zou daarnaast een vorm van MagSafe-opladen willen introduceren.