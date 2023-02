Zo kijk je live naar de de Formule 1-test 2023 in Bahrein

We hebben er lang op moeten wachten, maar het nieuwe F1-seizoen staat op het punt van beginnen. In de afgelopen periode hebben teams hun nieuwe auto’s gepresenteerd en deze week zullen we tijdens de wintertest in Bahrein gaan zien hoeveel progressie er is geboekt. De eerste testdag begint op donderdag 23 februari 2023 en dit evenement is in Nederland via twee diensten live te volgen.

F1-test 2023 Bahrein kijken

In 2023 zijn er slechts drie testdagen en in tegenstelling tot voorgaande jaren vinden ze allemaal plaats op het Bahrain International Circuit, waar een week later ook de eerste race van het seizoen wordt gehouden. Deze dagen worden door de teams gebruikt om de betrouwbaarheid en prestaties te analyseren. Kan Max Verstappen samen met Red Bull gaan voor hun derde WK-titel op rij of slaan Mercedes en Ferrari keihard terug? Daarnaast komt natuurlijk ook Nyck de Vries in actie in voorbereiding op zijn eerste volledige F1-seizoen. Deze spannende ontwikkelingen zijn op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 februari 2023 live te volgen via Viaplay en F1TV Pro.

Viaplay

Bij Viaplay zijn de volledige drie dagen van de Formule 1-wintertest in Bahrein live te zien. Op locatie zorgen Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk voor het commentaar en verder zullen er in de studio diverse analisten aan het woord komen. De uitzendingen beginnen iedere dag 10 minuten voor de start van de sessie om 07:50 Nederland tijd en eindigen om 17:30. Een Viaplay-jaarabonnement kan momenteel worden afgesloten voor €10,49 per maand, wat neerkomt op een korting van 34%.

F1-test live op donderdag 23 februari van 07:50 – 17:30

F1-test live op vrijdag 24 februari van 07:50 – 17:30

F1-test live op zaterdag 25 februari van 07:50 – 17:30

F1TV Pro

F1TV Pro is de officiële live-streamingdienst van de Formule 1 en ook hier is de wintertest in Bahrein live te volgen. Kort voor de start van een sessie om 08:00 Nederlandse tijd komt de stream online en tijdens iedere uitzending worden er analyses en interviews met rijders, teambazen en ander belangrijk persoon getoond. Om toegang te krijgen tot F1TV Pro, moet je een maand- of jaarabonnement nemen. Nieuwe abonnees ontvangen tot en met 26 februari 20% korting op een jaarabonnement. Je kunt genieten van F1TV Pro op verschillende apparaten, waaronder je computer, mobiele telefoon, tablet en smart TV.

F1-test live op donderdag 23 februari van 07:55 – 17:30

F1-test live op vrijdag 24 februari van 07:55 – 17:30

F1-test live op zaterdag 25 februari van 07:55 – 17:30

Ziggo

De rechten voor de F1 heeft Ziggo niet meer in handen, maar desondanks gaat op vrijdag 24 februari om 22:30 een nieuw seizoen van het Race Café van start. In de eerste uitzending gaan presentator Rob Kamphues samen met vaste analist Robert Doornbos en enkele gasten voorbeschouwen op het aankomende seizoen. Ziggo is een samenwerking aangegaan met Viaplay en dat betekent zeer waarschijnlijk ook dat ze de beschikking hebben over enkele beelden van de F1-wintertest. Het Race Café is te zien op Ziggo Sport.