Zo kijk je in 2022 toch gratis naar Formule 1

Ziggo heeft in het afgelopen jaar de rechten op de Formule 1 verloren aan streamingdienst Viaplay van de Nordic Entertainment Group, maar voor mensen die overwegen over te stappen is er goed nieuws. Nieuwe KPN-klanten kunnen bij het afsluiten van een 1-jarig abonnement in 2022 gratis naar het volledige Formule 1-seizoen kijken. Viaplay is vanaf 1 maart 2022 actief in Nederland.

Gratis F1 kijken in 2022

Bij het afsluiten van een 1-jarig Internet (en TV) abonnement betaal je de eerste drie maanden slechts €35 en krijg je vanaf de start van maart 9 maanden gratis toegang tot Viaplay. De eerste race van het Formule 1-seizoen vindt plaats in het weekend van 18-20. Viaplay wordt aangeboden via een app, die beschikbaar is voor smart televisies, Chromecast, Apple TV, pc/laptop/Mac, smartphones (iOS/Android) en PlayStation/Xbox-consoles. Je hebt tot en met 28 februari 2022 de tijd om een nieuw KPN-abonnement af te sluiten.

Concurrent Ziggo heeft een introductieprijs voor nieuwe en bestaande klanten. Bij de lancering in maart betaal je bij Ziggo voor de eerste vier maanden Viaplay €20 en daarna €9,99 per maand. Het normale abonnement krijgt in Nederland een adviesprijs van €13,99. Viaplay zegt nog in gesprek te zijn met andere Nederlandse providers over hun aanbod.

Naast de Formule 1 kijk je bij Viaplay ook naar de Duitse Bundesliga, de Engelse Premier League (seizoen 22/23), PDC-darts, Matchroom snooker & pool en KSW mixed martial arts (MMA). Verder zal er een collectie films en series worden aangeboden. Viaplay werkt in de achtergrond ook aan nieuwe Nederlandse producties.