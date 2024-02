Waar en wanneer is Max Verstappen – Off the Beaten Track te zien?

De testdagen voor het aanstaande F1-seizoen van 2024 naderen snel, maar in de tussentijd krijgen fans van Max Verstappen de kans om een andere kant van de drievoudig wereldkampioen te ontdekken. In Max Verstappen – Off the Beaten Track krijgen we een kijkje in Verstappens leven buiten het circuit, wanneer hij niet achter het stuur van zijn Red Bull zit. De eerste van drie afleveringen gaat op donderdag 15 februari in première op Viaplay, waarna iedere week een nieuwe aflevering wordt toegevoegd. Op 29 februari zullen alle afleveringen beschikbaar zijn. In februari en maart kunnen kijkers bovendien profiteren van een Viaplay-abonnement met 20% korting, inclusief gratis toegang tot F1 TV Pro.

Update → Het lijkt erop dat Viaplay de release heeft uitgesteld. De eerste aflevering zal nu op maandag 26 februari verschijnen.

Max Verstappen – Off the Beaten Track

In de afleveringen wordt telkens een kant van Verstappen onthuld die doorgaans niet uitgebreid wordt besproken. Zo zijn we getuige van Max’s betrokkenheid bij zijn eigen raceteam ‘Verstappen.com Racing’ met exclusieve achter-de-schermen beelden waarbij Max zowel mentor als testrijder is voor vriend Thierry Vermeulen in de DTM. De serie belicht ook de van e-races met zijn ‘Team Redline’ en ten slotte zijn zakelijk inzicht, begeleid door manager Raymond.

“Samenwerken met Viaplay voor ‘Off the Beaten Track’ was geweldig. Deze serie toont een andere kant van mij die vaak over het hoofd wordt gezien tijdens de momenten op het Formule 1-circuit. Het biedt een eerlijke en persoonlijke blik op mijn carrière en leven, mijn liefde voor verschillende vormen van autosport en de mensen die mij inspireren. Ik ben er trots op dat ik samen met Viaplay deze unieke serie heb kunnen maken, waarin ik mijn fans en de kijkers kan meenemen in mijn wereld”, aldus Max Verstappen.