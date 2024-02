Waar en wanneer is de F1-wintertest 2024 te bekijken? Nu met 20% korting

Na een lange winterpauze is het eindelijk tijd voor de start van het nieuwe F1-seizoen. In 2024 organiseert de F1 natuurlijk ook weer een wintertest en in dit artikel kun je lezen waar en wanneer je de drie testdagen in Bahrein live kan bekijken. Bovendien kun je bij Viaplay profiteren van 20% korting op een jaarabonnement, inclusief een gratis F1 TV Pro-account.

F1-wintertest 2024

In 2024 krijgen teams drie dagen de tijd om de betrouwbaarheid en prestaties van hun bolides te testen. De wintertest vindt opnieuw plaatst op het Bahrain International Circuit, slechts een week voor de seizoensopener op dezelfde locatie. De vraag blijft: zal Max Verstappen samen met Red Bull de concurrentie voorblijven en hun heerschappij voortzetten met een vierde opeenvolgende wereldtitel of zullen Mercedes en Ferrari erin slagen om terug te vechten?

Wanneer F1-testdagen?

Bij Viaplay en F1 TV Pro kun je live de Formule 1-wintertest in Bahrein volgen. Op locatie zorgen Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk van Viaplay voor het commentaar, terwijl verschillende analisten in de studio hun inzichten delen. In 2024 worden de pre-season testen gehouden over drie dagen van 21 tot en met 23 februari. Elke dag begint om 08:00 en eindigt om 17:00 met een uur pauze (12:00-13:00) tussen twee sessies van vier uur op het circuit. De uitzendingen beginnen elke dag 10 minuten voor aanvang van de sessie om 07:50 Nederlandse tijd en eindigen om 17:00 uur. Je kunt momenteel een Viaplay-jaarabonnement afsluiten voor slechts €10,49 per maand, wat neerkomt op een korting van 34%.

Dag Testtijden lokale tijd Testtijden Nederlandse tijd Woensdag 21 februari 10.00 – 19.00 08.00 – 17.00 Donderdag 22 februari 10.00 – 19.00 08.00 – 17.00 Vrijdag 23 februari 10.00 – 19.00 08.00 – 17.00

Wanneer komt Max Verstappen in actie?

Het is nog niet bekend wanneer Max Verstappen in actie komt, maar het ligt voor de hand dat dit net als vorig jaar op de eerste dag zal gebeuren. In totaal zal hij tijdens de test anderhalve dag in de RB20 doorbrengen, net als teamgenoot Sergio Perez.

Waar kun je de F1-wintertest kijken?

De F1-wintertest is in Nederland beschikbaar bij twee partijen: Viaplay en F1 TV Pro. Beide streamingdiensten bieden Nederlands commentaar, maar de analyses bij F1 TV Pro zijn in tegenstelling tot Viaplay alleen in het Engels beschikbaar. Daarnaast kunnen Viaplay-abonnees gratis een F1 TV Pro-account registreren en gebruiken zolang hun abonnement loopt.

Om F1 TV Pro te activeren, volg je deze stappen:

Ga naar https://f1.com/viaplay. Als je al een bestaand F1-account hebt, log dan in met je inloggegevens. Indien je nog geen F1-account hebt, maak er dan een aan. Klik op ‘Accounts synchroniseren’. Je wordt doorgestuurd naar Viaplay. Log in op Viaplay met je Viaplay-account. Nadat je bent ingelogd, ben je klaar om F1 TV Pro te gebruiken.

Let op: Als je je Viaplay-abonnement opzegt, wordt ook je toegang tot F1 TV Pro stopgezet. Als je al een actieve F1 TV-abonnee bent, wordt je abonnement niet automatisch beëindigd.

Aanbiedingen F1 2024

Bij Viaplay kun je in februari een jaarabonnement afsluiten met 20% korting, waardoor je €12,79 per maand betaalt in plaats van €15,99. Maar dat is nog niet alles, want je krijgt hiermee ook een gratis F1 TV Pro-abonnement voor het gehele F1 2024-seizoen. Met Viaplay heb je niet alleen toegang tot F1 TV Pro, maar ook tot de Premier League, Bundesliga, PDC-darts en een breed scala aan series, films en documentaires.

F1 TV Pro is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Dit was tot op heden een uitstekend alternatief dankzij de aanzienlijk lagere prijs, maar daar is voor nieuwe seizoen helaas verandering in gekomen. Zowel bestaande als nieuwe klanten zullen voortaan €95 per jaar of €11,50 per maand betalen. Voorheen kostte een F1 TV Pro-abonnement slechts €65 per jaar of €8 per maand. In Nederland zal er dit jaar geen korting worden aangeboden.