Viaplay F1 wordt duurder: profiteer van 20% korting op een jaarabonnement

Eerder vandaag werd bekend dat F1 TV Pro stopt met het aanbieden van een voordelig jaarabonnement in Nederland, maar er is nog meer slecht nieuws. Viaplay heeft namelijk zojuist bekendgemaakt dat de abonnementsprijs op 22 mei 2024 gaat stijgen van €15,99 naar €17,99 per maand. Bij Viaplay kun je momenteel nog profiteren van 20% korting op een jaarabonnement, wat neerkomt op €12,79 per maand. Dit bedrag blijf je natuurlijk ook betalen na de prijsverhoging.

Prijsverhoging Viaplay

Het is bovendien niet langer mogelijk om een Viaplay-account te delen met vrienden of familie. Vanaf 26 februari kunnen livestreams van sportwedstrijden niet meer worden bekeken vanaf verschillende IP-adressen. Het is echter nog steeds mogelijk om een sportevenement op twee apparaten vanaf hetzelfde IP-adres te bekijken. Via een kleine omweg kun je dit echter oplossen, want een nieuwe verandering voor 2024 is dat je met Viaplay gratis toegang krijgt tot F1 TV Pro, zodat je nog steeds dezelfde stream kunt volgen vanaf verschillende IP-adressen. Dit is mogelijk als jij bijvoorbeeld de wedstrijd volgt via de Viaplay-app op het ene IP-adres, terwijl de ander de uitzending streamt via de F1 Pro-app op het andere adres.

Zo activeer je F1 TV Pro met een Viaplay-account:

Ga naar https://f1.com/viaplay. Als je al een bestaand F1-account hebt, log dan in. Als je nog geen account hebt, maak er dan een aan. Klik op ‘Accounts synchroniseren’ en je wordt doorgestuurd naar Viaplay. Log in met je Viaplay-account en je bent klaar. Als je je wachtwoord niet meer kunt herinneren, reset het dan hier en start het proces opnieuw via https://f1.com/viaplay.

Let op: Als je je Viaplay-abonnement opzegt, stopt ook je toegang tot F1 TV Pro. Houd er rekening mee dat als je al een actieve F1 TV-abonnee bent, je abonnement niet automatisch wordt beëindigd.