Viaplay-jaarabonnement in de aanbieding met 20% korting met gratis F1 TV Pro-account (februari 2024)

Het aankomende Formule 1-seizoen gaat over een kleine maand van start met de testdagen in Bahrein en Viaplay heeft een interessante aanbieding voor alle fans. Bij het afsluiten van een jaarabonnement ontvang je namelijk 20% korting, waardoor je nog slechts €12,79 per maand betaalt in plaats van €15,99. Bovendien krijg je in 2024 gratis toegang tot F1 TV Pro met een Viaplay-abonnement. Het activatieproces voor F1 TV Pro is inmiddels beschikbaar. Wees er snel bij, want de actie is beperkt beschikbaar.

Update → Viaplay heeft een prijsverhoging aangekondigd. Vanaf 22 mei 2024 gaat een maandabonnement €17,99 kosten in plaats van €15,99. Sluit je nu een jaarabonnement af met 20% korting dan betaal je het gehele jaar slechts €12,79 per maand.

Viaplay met F1 TV Pro aanbieding

Viaplay is daarmee een stuk aantrekkelijker geworden, want F1 TV Pro heeft voor het F1 2024-seizoen een aanzienlijk prijsverhoging gekregen. Zowel bestaande als nieuwe klanten zullen voortaan €95 per jaar of €11,50 per maand betalen voor de streamingdienst van F1. Voorheen kostte een F1 TV Pro-abonnement slechts €65 per jaar of €8 per maand. Het voordeel van Viaplay is dat je niet alleen toegang krijgt tot F1 TV Pro, maar ook tot de Premier League, Bundesliga, darts van de PDC, en verschillende series, films en (sport)documentaires. De Viaplay-aanbieding is beschikbaar in februari en maart via deze pagina.

F1 TV Pro activeren met Viaplay-account

Om F1 TV Pro te kunnen gebruiken, dien je te beschikken over een actief abonnement op Viaplay. Het abonnement kan zowel rechtstreeks bij Viaplay worden afgesloten als via een van de partners in Nederland, echter loop je dan wel de 20% korting mis. Met F1 TV Pro kun je naar alle races in 2024 kijken en daarnaast krijg je toegang tot een enorm archief met oude races, documentaires en meer.

Hoe activeer je F1 TV Pro? Bezoek https://f1.com/viaplay. Als je al een bestaand F1-account hebt, log dan in. Indien je nog geen account hebt, maak er dan een aan. Klik op ‘Accounts synchroniseren’, waarna je wordt doorgestuurd naar Viaplay. Log in met je Viaplay-account en je bent klaar. Als je je wachtwoord niet meer kunt herinneren, reset het dan hier en start het proces opnieuw via https://f1.com/viaplay.

Let op: Indien je je Viaplay-abonnement opzegt, zal ook je toegang tot F1 TV Pro worden stopgezet. Houd er rekening mee dat als je al een actieve F1 TV-abonnee bent, je abonnement niet automatisch wordt beëindigd.

Testdagen F1 2024 kijken

In de aanloop naar het Formule 1-seizoen van 2024 staat de traditionele wintertest gepland om plaats te vinden op woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 februari. Dit evenement vormt een cruciaal moment voor de teams en coureurs om kennis te maken met hun nieuwe bolides en waardevolle gegevens te verzamelen. De locatie voor deze testdriedaagse is het Bahrain International Circuit, dat tevens het toneel zal zijn voor de seizoensopener op 2 maart.

Voor diegenen die de F1-test in Bahrein willen volgen, bieden F1TV Pro en Viaplay uitkomst. Deze streamingdiensten zullen de gebeurtenissen op en rond de baan gedurende de hele dag live uitzenden, inclusief interviews, analyses en achtergronden.

Het testschema ziet er als volgt uit:

Woensdag 21 februari: Bahrain International Circuit

Bahrain International Circuit Donderdag 22 februari: Bahrain International Circuit

Bahrain International Circuit Vrijdag 23 februari: Bahrain International Circuit

De testdagen vangen aan om 10.00 uur lokale tijd, wat overeenkomt met 08.00 uur Nederlandse tijd. Teams en coureurs maken lange dagen, aangezien de testsessies doorgaan tot 17.30 uur Nederlandse tijd. Gedurende de middag is er een uur durende onderbreking voor lunch en eventuele aanpassingen aan de auto’s voor de andere coureur.

Het exacte tijdschema per dag is als volgt:

Dag Testtijden lokale tijd Testtijden Nederlandse tijd Woensdag 21 februari 10.00u – 19.30u 08.00u – 17.30u Donderdag 22 februari 10.00u – 19.30u 08.00u – 17.30u Vrijdag 23 februari 10.00u – 19.30u 08.00u – 17.30u

Voorafgaand aan het F1-seizoen 2024 hebben de teams slechts drie testdagen tot hun beschikking. Dit beperkte aantal, dat sinds 2022 van kracht is, wordt als voldoende beschouwd voor een adequate voorbereiding. Historisch gezien hadden coureurs in het verleden doorgaans acht dagen om zich aan te passen aan nieuwe bolides en zich voor te bereiden op het naderende seizoen. In 2020 werd dit teruggebracht tot zes dagen vanwege kostenbesparingen, en in 2021 werden er slechts drie dagen getest omdat de auto’s vrijwel niet werden aangepast vanwege bevroren reglementen.