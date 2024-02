Viaplay-jaarabonnement met F1 TV Pro in de aanbieding met 20% korting

Vandaag begint de jaarlijkse F1-wintertest en zoals je mogelijk al is opgevallen zijn de prijzen in Nederland een stuk hoger in vergelijking met voorgaande jaren. Het goede nieuws is dat je in februari nog kan profiteren van een scherpe aanbieding bij Viaplay, want een jaarabonnement is momenteel af te sluiten met 20% korting. Wees er snel bij, want vanaf 11 maart kun je geen jaarabonnement meer afsluiten bij Viaplay

Viaplay aanbieding

Een jaarabonnement bij Viaplay wordt nu aangeboden voor €153,48 en dat komt neer op €12,79 per maand. Dat is een besparing van €38,40 in vergelijking met het reguliere maandabonnement van €15,99. Daarnaast heeft de streamingdienst bekendgemaakt dat de abonnementsprijs op 22 mei 2024 wordt verhoogd naar €17,99. Bij een jaarabonnement heb je natuurlijk geen last van de prijsstijging. Bovendien krijg je met Viaplay gratis toegang tot F1 TV Pro, zodat je eventueel je abonnement kan delen met iemand anders. Andere sporten bij Viaplay zijn onder andere voetbal (Premier League en Bundesliga) en darts van de PDC.

F1 TV Pro was in het verleden een goedkoop alternatief voor mensen die alleen Formule 1 willen kijken, maar dat voordeel is nagenoeg geheel verdwenen. Het maandbedrag is gestegen van €8 naar €11,50, terwijl een jaarabonnement €95 in plaats van €65 zou gaan kosten. Deze week werd echter duidelijk dat het voordelige jaarabonnement helemaal niet meer wordt aangeboden in Nederland, waardoor het verschil met Viaplay slechts €1,29 per maand is.