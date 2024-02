Viaplay F1-jaarabonnement nog tot begin maart in de aanbieding met 20% korting (gratis F1 TV Pro)

Deze week begint het F1-seizoen van 2024 met de eerste Grand Prix in Bahrein. We geven je een overzicht van de tijden van de race en laten je zien waar je F1 het voordeligst kunt bekijken. Als je nog geen abonnement hebt bij F1 TV Pro of Viaplay, heb je nog slechts een paar weken om te profiteren van 20% korting op een jaarabonnement. Bij Viaplay kun je tot en met 10 maart een abonnement afsluiten voor €153,48 in totaal, wat neerkomt op €12,79 per maand. Dit bedrag wordt maandelijks afgeschreven en een abonnement geeft je gratis toegang tot F1 TV Pro, dat je kunt delen met anderen.

Viaplay heeft aangekondigd dat het maandabonnement op 22 mei zal stijgen van €15,99 naar €17,99 per maand, waardoor je bijna €5 meer per maand betaalt dan het voordelige jaarabonnement. Voorheen was F1 TV Pro een betaalbaar alternatief voor fans die alleen Formule 1 wilden kijken, maar dat voordeel is bijna volledig verdwenen. Het maandelijkse bedrag is gestegen van €8 naar €11,50, terwijl het jaarabonnement €95 zou kosten in plaats van €65. Echter, eerder deze maand is duidelijk geworden dat het voordelige jaarabonnement helemaal niet meer beschikbaar is in Nederland, waardoor het verschil met Viaplay slechts €1,29 per maand bedraagt. Andere sporten die beschikbaar zijn op Viaplay zijn onder meer voetbal (Premier League en Bundesliga) en PDC-darts.

Dit jaar hebben Nederlandse Viaplay-abonnees toegang tot F1 TV Pro, waardoor ze F1-races (opnieuw) kunnen bekijken via de F1 TV-app. Deze app biedt extra functies, zoals toegang tot beelden van de pitlane en onboardcamera’s. Viaplay-abonnees kunnen via deze pagina een F1 TV Pro-account registeren en activeren.

Tijden F1 Grand Prix Bahrein 2024

Op zaterdag 2 maart 2024 zal de Grand Prix van Bahrein plaatsvinden. De start vindt plaats om 18″00 uur lokale tijd en dat is 16:00 uur in de Nederlandse middag. Deze nachtrace telt in totaal 57 ronden over de 5,4 km lange baan. De beslissing om de race op zaterdag te houden is gerelateerd aan de Grand Prix van Saudi-Arabië, die ook op zaterdag wordt verreden vanwege de naderende ramadan die op 10 maart begint. Om te voldoen aan de regel dat er minimaal een week tussen twee races moet zitten, is de startdatum van de Bahreinse Grand Prix een dag naar voren geschoven.

Deze wijziging heeft ook invloed op de rest van het evenement. De eerste twee vrije trainingen vinden plaats op donderdag 29 februari. FP1 begint om 12:30 Nederlandse tijd, gevolgd door FP2 om 16:00 Nederlandse tijd. Op vrijdag 30 februari staat om 13:30 Nederlandse tijd de laatste vrije training op het programma. De kwalificatie begint op vrijdag om 17:00 Nederlandse tijd en als alles volgens plan verloopt, zullen we om 18:00 weten of Max Verstappen de eerste polepositie van het seizoen heeft veroverd.