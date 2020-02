Tweede seizoen The Mandalorian komt in oktober, Hulu krijgt in 2021 internationale lancering

Het tweede seizoen van The Mandalorian verschijnt in oktober exclusief op Disney+. Dit nieuws werd bekendgemaakt door Disney-ceo Bob Iger tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. The Mandalorian is veruit de populairste show op Disney+ en het internet is sinds de première overspoeld met afbeeldingen en video’s van Baby Yoda.

Inmiddels heeft de streamingdienst meer dan 28 miljoen betalende leden. Het aantal leden zal dit jaar flink groeien, omdat Disney+ onder meer in Duitsland en Frankrijk zal worden uitgerold. Lezers uit België krijgen in de zomer van dit jaar toegang.

→ Tip: Disney+ is sinds november 2019 beschikbaar in Nederland en als je overweegt om een abonnement te nemen dan is het goed om te weten dat er ook een gratis proefperiode beschikbaar is. Deze proefperiode duurt zeven dagen en geeft je toegang tot alle films en series die ook voor betalende leden beschikbaar zijn.

Disney heeft voor komende jaren ook veel andere Star Wars-content op de agenda staan voor Disney+, waaronder een show met Rogue One’s Cassian Andor (gespeeld door Diego Luna) en een nieuwe serie over Ewan McGregor’s Obi-Wan Kenobi, hoewel de serie met Obi-Wan naar verluidt is vertraagd vanwege problemen tijdens de productie. Daarnaast komt in augustus de Marvel-miniserie The Falcon and the Winter Soldier.

Hulu is een andere streamingdienst van Disney met meer content voor volwassenen, echter helaas nog niet internationaal beschikbaar. Het bedrijf gaat daar verandering in brengen en volgens Iger ligt het voor de hand dat dit in 2021 zal gebeuren.