Stranger Things seizoen 4 is het meest bizarre seizoen tot op heden

Het heeft langer geduurd dan verwacht, maar op 27 mei gaat dan toch eindelijk het vierde seizoen van de populaire Netflix-serie Stranger Things van start. In gesprek met People zegt actrice Sadie Sink dat de makers en schrijvers alles uit de kast hebben gehaald om er een ‘bizar’ seizoen van te maken.

Stranger Things seizoen 4

“Het is het meest bizarre Stranger Things-seizoen dat we ooit hebben gehad. Alleen al de omvang ervan is buitenaards. We mogen veel verschillende thema’s en kanten van de personages verkennen die iedereen kent en liefheeft, dus ik kijk er naar uit”, aldus Sink in gesprek met People.

De actrice noemde de nieuwe schurk ook “echt eng”, maar zei dat ze niet kon praten over de scène in de trailer van seizoen 4, waarin Max leviteert bij het graf van Billy Hargrove. Het enige dat ze erover kan zeggen is dat het een wilde aflevering gaat worden. Verder gaat Sink in op het feit dat er nog maar één nieuw seizoen van Stranger Things te gaan is.

“Ik zou voor altijd doorgaan als zij dat zouden willen”, zei ze. “We hebben op dit punt een familie opgebouwd en het is echt een speciale en unieke band. Ik ga iedereen missen.”

Volgens de makers van Stranger Things, de Duffer-broers, zijn er voor het laatste seizoen al veel gebeurtenissen bedacht, maar staat één ding al zo goed als vast staat. “Zodra we echt gaan zitten en dat laatste seizoen op papier zetten, kan alles nog veranderen”, zei Ross, voordat Matt eraan toevoegde: “Maar ik betwijfel of het einde gaat veranderen. Het is denkbaar dat het verandert, maar ik denk dat het onwaarschijnlijk is omdat het een van die eindes is die gewoon goed voelt en altijd goed heeft gevoeld.”

Stranger Things seizoen 4 gaat in twee delen in première: op 27 mei en 1 juli exclusief op Netflix.